Museumsnacht lockt mit Tradition und Kuriositäten

Am Freitag findet von 18 bis 2 Uhr bereits zum 18. Mal die Museumsnacht Basel statt. Es werden Tausende Besucher erwartet, denen so einiges geboten wird: 36 Museen in Basel, Riehen, Münchenstein, Weil am Rhein und Saint-Louis beteiligen sich an der diesjährigen Ausgabe.

Im Haus der elektronischen Künste können die Zuschauer live dabei sein, wenn in der Installation «E.E.G. Kiss» die Hirnströme eines küssenden Paares gemessen und dargestellt werden. Im Naturhistorischen Museum werden die besten Naturfotografien des Jahres 2017 ausgestellt, und der Ausstellungsraum Klingental lädt ab 22 Uhr zum Maskenball – Masken und Kostüme inklusive.

Wissbegierige können für den nächtlichen Streifzug auf der Website der Museumsnacht aus mehr als 200 Programmpunkten ihre individuelle Tour zusammenstellen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollten Besucher sich von aussen nach innen arbeiten, die Veranstaltungen im Zentrum also am Ende der Tour besuchen. Unter 26-Jährige haben freien Eintritt.

