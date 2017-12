Wiener fährt Basler Tramnetz in einem Tag ab

Die ÖV-Nutzer in Basel legen im Schnitt täglich rund 2,3 Kilometer mit dem Tram zurück. Der Motorjournalist Andreas W. Dick wird diese Statistik für 2017 etwas nach oben verschieben: Für seinen «Weltrekord» am Donnerstag fuhr er das komplette Basler Tramnetz – knapp 80 Kilometer – in etwas mehr als zehn Stunden ab. Es war nicht seine erste Marathon-Fahrt: Seit 2008 hat er 18 Tram- und U-Bahnnetze abgefahren und stellte damit einen Weltrekord nach dem anderen auf.

Dicks ungewöhnliches Hobby hat ihn unter anderem schon nach Bremen und Strassburg sowie Zürich und Bern geführt. Was das Besondere an der Stadt am Rheinknie ist? «Die häufig langen Trams sind durch die vielen Gelenke extrem kurvengängig. So bewältigen sie ganz geschmeidig die vielen 90-Grad Kurven, die es in Basel gibt», erklärt er. Aussergewöhnlich sei zudem die geographische Situation. Ein Schienennetz, das sich über drei Länder und drei Kantone erstreckt, habe er bis jetzt noch nicht gesehen.

«Papa, was ist eigentlich dein Rekord?»

Auf die Idee kam Dick, als sein Sohn Alexander in einem Weltrekord-Buch blätterte und etwas Ähnliches entdeckte. «Da fragte er mich, was eigentlich mein Rekord sei. Und da ich wusste, dass ich sportlich nicht mehr weit komme, habe ich mich zunächst dem Wiener U-Bahn-Netz gewidmet», so Dick. Seitdem ist er mit buntem Kopftuch – und stets im T-Shirt des jeweiligen städtischen Fussballvereins gekleidet – auf Rekordjagd.

Begleitet wird der 48-Jährige dabei jeweils von einem ortskundigen Berufskollegen. Da sich in Basel leider niemand fand, nahm er kurzerhand die Motorjournalisten Bruno Niederberger und Martin Schatzmann mit, die ihm bereits Bern und Zürich gezeigt hatten. Gemeinsam werde einem nicht langweilig und man könne sich die vielen Stunden besser vertreiben, so Dick.

Auch Claudia Demel von den Basler Verkehrs-Betrieben war am Morgen beim Start des Weltrekordversuchs zugegen. Die BVB unterstützen Dick und seine Begleiter mit Tageskarten: «Wir freuen uns natürlich, dass jemand so grosses Interesse an unserem Netz hat und mehrere Stunden dafür aufbringt, die Netze der BVB und der BLT abzufahren und alle Linien zu geniessen», so die BVB-Sprecherin.

«Im Winter sitzt man lieber auf Stoff»

Dick zeigte sich am Ende des Tages sichtlich beeindruckt von der Fahrt durch Basel und die umliegenden Gebiete. «Drei Länder und drei Kantone auf einem ÖV-Netz werde ich wohl nirgendwo sonst antreffen», meint er. Zwar brauchte Dick über zehn Stunden für die Fahrt – kalkuliert waren deren acht – dafür wars gemütlich: «Es gab keine grossen Zwischenfälle und die Trams hier in Basel sind komfortabel. Die Holzsitze sehen chic aus und sind pflegeleicht. Im Winter möchte man aber doch lieber auf Stoff sitzen», bemerkt er mit einem Schmunzeln.

Im Gegensatz zu Bern und Zürich verkehrten in Basel nur Trams und keine Zahnrad- oder Standseilbahnen, fällt Dick auf. Dafür führten die Linien nicht nur über Landesgrenzen, sondern auch dreimal über den Rhein und man habe eine wunderbare Aussicht.

Dick wird nicht immer, aber häufig, von den jeweiligen Verkehrsbetrieben mit einer Tageskarte unterstützt. Ins «Guinness-Buch der Rekorde» hat er es aber leider noch nicht geschafft, dafür seien seine Weltrekorde zu regional. Als nächstes peilt er Antwerpen in Belgien und die kroatische Hauptstadt Zagreb an. Seine ortsansässigen Kollegen erwarten ihn im kommenden Jahr.

