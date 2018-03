«Erinnere mich nur, wie ich im Sicherheitsgurt hing»

Der 61-jährige Schweizer LKW-Fahrer liegt mit Verbrennungen, mehreren Rippenbrüchen und Kopfverletzungen im Spital. Der Mann war am Mittwochmittag mit seinem Sattelschlepper auf der A2 unterwegs in Richtung Basel, als es zu einer Streifkollision mit einem PW kam. «Ich kann mich nicht an den Zusammenstoss erinnern», sagt der Chauffeur am Telefon zu 20 Minuten.

Für das Gebiet Salina Raurica, das grösste Arbeitsgebiet im Kanton Basel-Landschaft, wurde 2009 ein Spezialrichtplan verabschiedet. Dieser sieht vor, Salina Raurica zu einem attraktiven und konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort zu entwickeln. Zu diesem Zweck soll die bestehende Kantonsstrasse, welche die Autobahn momentan entlastet, verlegt werden. Gegner befürchten, dass die neu verlegte Strasse weniger Kapazitäten haben und dadurch für Verkehrsprobleme sorgen wird. Die Verlegung soll über 71 Millionen Franken kosten.





Sein Fahrzeug landete in der Folge hinter der seitlichen Betonabschrankung, überschlug sich und ging in Flammen auf. Der Tankaufleger wurde auf der Fahrbahn nach vorn geschleudert. Dieser war mit 24'000 Litern Methanol gefüllt – eine hochexplosive Fracht. Für wen diese bestimmt war, will der Chauffeur nicht sagen: «Geschäftsgeheimnis.»

Er erinnere sich einzig daran, wie er plötzlich kopfüber im Sicherheitsgurt hing. «Keine Ahnung, wer mich dann aus dem Fahrzeug befreite», sagt der Mann mit schwacher Stimme. «Ich hatte wohl grosses Glück.»

Wegen des Unfalls musste die A2 am Mittwoch stundenlang in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Das darauf folgende Chaos legte die Region verkehrstechnisch fast komplett lahm: Autos stauten sich kilometerweit, Tausende Autofahrer waren betroffen. «Vom Flughafen bis Basel City – vier Stunden Reisezeit», schrieb ein verärgerter Leser-Reporter. Viele LKWs kamen erst am Tag darauf ans Ziel.

Lukas Ott, Geschäftsführer Touring Club Schweiz (TCS) beider Basel, sieht das Verkehrschaos vom Mittwoch als Ergebnis der «verkehrsplanerischen Sünden der Vergangenheit». «Hier wurde es verpasst, eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, die im Falle einer Vollsperrung, wie beim Unfall gestern, ausreichend Ausweichmöglichkeiten anbietet», so der Geschäftsführer.

Der TCS befürchtet, dass sich die Lage bei ähnlichen Vorkommnissen noch mehr verschärfen könnte, sollte die Rheinstrasse in Muttenz, wie in der geplanten Erschliessung der Salina Raurica geplant, erstmal verlegt sein: «Mit der heutigen Verkehrssituation und ohne den dringend benötigten Autobahnring ist das ein absolutes No-go», sagt Ott.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hatte alle Hände voll zu tun. «Wenn die A2 während mehrerer Stunden komplett gesperrt werden muss, lassen sich solche sehr starken und eben auch grossräumigen Auswirkungen auf den Transit- und den lokalen Verkehr leider nicht verhindern», sagt Sprecher Martin Schütz.

