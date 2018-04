Forscher bauen antiken Kühlschrank nach

Basler Forscher versuchen erneut, das Rätsel eines bei Grabungen in Kaiseraugst entdeckten Schachts zu lüften. In den Tagen nach Ostern füllen die Wissenschaftler diesen mit Schnee und testen, ob er sich als Kühlschrank eignet.

Die Römer machten sich solche Schächte wie denjenigen in Augusta Raurica zunutze, um Obst, Gemüse, Austern, Käse oder andere verderbliche Waren zu lagern. Während der Wintermonate wurden die Schächte mit Schnee und Eis gefüllt und mit Stroh abgedeckt. Tatsächlich wurden rund um Augusta Raurica eine grosse Anzahl Austernschalen gefunden. Verderbliche Ware musste auch in der Antike schon gekühlt werden.

Mallorquinische Methode soll Erfolg bringen

Bereits zwei ähnliche Versuche hat das Team um den Archäologen Peter-Andrew Schwarz von der Universität Basel schon absolviert. Beim ersten Experiment hatte es den ganzen Schnee in einer Fuhre eingefüllt. Wegen der zu milden Witterung habe sich dieser aber nicht verdichten können. Beim zweiten Versuch füllten die Forschenden mehrmals in gewissen Zeitabständen Schnee ein. Zudem legten sie auch Stangeneis in die Grube. Das funktionierte schon besser – der Schnee hielt bis im Juni.

Nun will Schwarz nach der Methode der Nevaters auf Mallorca vorgehen: «Wir werden jeweils 20 bis 30 Zentimeter hohe Schneelagen einfüllen, diese gut verdichten und mit Stroh abdecken, bevor wir dann die nächste Schneelage einfüllen.» Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag an und sind für Besucher zu sehen. «Auf Mallorca wurde mit dieser Methode bis zum Aufkommen von elektrischen Kühlschränken Schnee bis in die Sommermonate konserviert, um Lebensmittel zu kühlen», erklärte Schwarz anlässlich eines früheren Experiments gegenüber der «BZ Basel».

Zeigen, was möglich ist

Das Experiment ist zwar kein Beweis, dass der Schacht in Kaiseraugst tatsächlich als Kühlschrank genutzt wurde. Aber Schwarz möchte zeigen, dass es prinzipiell möglich war. Mit der Auswertung des dritten Versuchs rechnen die Forscher im August.



(lha/sda)