«Eine Klage wäre ein Geschenk des Himmels»

«Man muss sich das noch fragen dürfen», sagt Adil Koller. Dem Präsidenten der Baselbieter SP flatterte Ende letzter Woche eine Klagedrohung ins Haus, weil er kritische Fragen zur Affäre rund um die Schwarzarbeitskontrollen bei der Wirtschaftskammer gestellt hatte. Das Schreiben erfolgte im Auftrag von deren Direktor Christoph Buser (FDP), der wie Koller im Baselbieter Landrat sitzt. Das gleiche Schreiben von der Zürcher Kanzlei Bachmann erhielt auch Balint Csontos, Präsident der Grünen Baselland.

Umfrage Sollen Gewerbler gegen Politiker klagen? Ja, das ist ihr gutes Recht.

Nein, das halte ich für undemokratisch.

Ich habe keine Meinung dazu.

«Die Wirtschaftskammer produziert nur heisse Luft, ein Skandal folgt auf den anderen und womöglich zweigt sie noch Gelder für private Interessen ab», hatte Csontos Anfang März gegenüber der «Basler Zeitung» gesagt. Und Koller fragte sich: «Wurden Steuergelder erschlichen und wanderten in private Taschen?» In den Augen der Kanzlei eine klare Persönlichkeitsverletzung. Der geäusserte Verdacht sei gar üble Nachrede im Sinne des Strafgesetzbuchs.

Auf Anfrage bestätigen beide Politiker, diese Aussagen so gemacht zu haben. Kollers mutmasslich justiziabler Verdacht steht sogar im Wortlaut in einem als dringlich eingereichten Postulat, das die lückenlose Aufklärung der ZAK- und ZPK-Affäre fordert.

Danke für die Post, @ChristophBuser ! Die Wirtschaftskammer überlegt sich also rechtliche Schritte. Wir könnten gemeinsam Licht ins Dunkel bringen - mein Vorstoss für eine lückenlose Aufklärung der ZAK/ZPK-Affäre findet sich hier: https://t.co/eNpPYFcdeL pic.twitter.com/7wkkqc7fGd — Adil Koller (@AdilKoller) 24. März 2018

Was hinter dem Knatsch steckt

Hintergrund sind Unstimmigkeiten bei der Organisation der Schwarzarbeitskontrollen, die der Kanton an die Zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle (ZAK) auslagerte. Die ZAK wurde 2010 von der Wirtschaftskammer und der Gewerkschaft Unia gegründet. Sie soll laut Recherchen der «Basler Zeitung» aber nur eine Briefkastenfirma gewesen sein, die Steuergelder an die AMS Arbeitsmarkt-Service AG abzweigte, die der Wirtschaftskammer gehört. Die AMS stellte Personal und Infrastruktur für die ZAK und soll überhöhte Kosten in Rechnung gestellt haben.

Die Zentrale Paritätischen Kontrollstelle (ZPK) soll zudem GAV-Kontrollen doppelt in Rechnung gestellt haben. Es geht um Beiträge bis 1,5 Millionen Franken. Ein Rechtsgutachten des Kantons, das die Zeitung publik machte, kommt zum Schluss, dass die Wirtschaftskammer rechtswidrig handelte. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft untersucht die Vorwürfe.

«Es ist unsere Aufgabe hinzusehen»

Koller fordert die lückenlose Aufklärung der Aktivitäten der Wirtschaftskammer und der mit ihr in Verbindung stehenden Vereine und Firma. «Es ist unsere Aufgabe als Politiker, da hinzusehen», sagt er. Vom Schreiben lässt er sich nicht einschüchtern: «Einem Verfahren blicke ich gelassen entgegen», so der Landrat.

Sollte es tatsächlich zu einer Klage kommen, erwägt Koller dafür ein Crowdfunding. «Ich bin mir sicher, dass wir die nötigen Mittel so sammeln können», sagt er. Beobachter, wie der Polit-Blogger Manfred Messmer freuen sich derweil schon auf ein «gigantisches politisches Spektakel». Der langjährige Kommunikations-Profi ist sich sicher: «Eine Klage wäre mit Blick aufs Wahljahr 2019 für die Links-Grünen ein Geschenk des Himmels.»

Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

(las)