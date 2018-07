Brutale Schlägerei auf offener Strasse geht viral

Zur Schlägerei kam es auf der Muttenzerstrasse bei der Lachmatt in Pratteln. Im Video ist zu sehen, wie ein Mann in einem roten T-Shirt sich in den Firmenwagen einer Basler Sanitär- und Spenglerfirma beugt. Dann geht die Türe auf und die beiden Männer gehen aufeinander los. Es kommt zu einem heftigen Handgemenge und schliesslich fliegen die Fäuste.

Passanten schalten sich ein

Gefilmt wurden die wüsten Szenen von einem Gebäude aus, das sich direkt neben der Strasse befindet. Passanten und andere Verkehrsteilnehmer rufen den beiden Streithänen zu, sie sollen aufhören. Eine Frau versucht, die beiden Männer auseinander zu halten – erfolglos. Die Prügelei geht weiter.

Wann sich die Schlägerei ereignet hat, ist unklar. Die Sanitär- und Spenglerfirma wollte sich auf Anfrage nicht zum Vorfall äussern. Das Video macht zurzeit auf Whatsapp die Runde, wo es sich explosionsartig verbreitet.

Polizei ermittelt vorerst nicht

Der Angegriffene kann den Aggressor mit einem linken Haken zu Boden strecken und kann in seinen Lieferwagen flüchten. Danach schlägt sein Kontrahent wieder gegen die Scheibe an der Fahrertüre. «Komm raus», ruft er mehrmals. Einen hupendenden Lastwagen, der neben ihm anhält, ignoriert er komplett. Schliesslich macht sich der weisse Firmenwagen aus dem Staub. Daraufhin steigt auch der andere Mann wieder in seinen Geländewagen und fährt davon.

Die Baselbieter Polizei hatte keine Kenntnis von der Auseinandersetzung, wie Sprecher Adrian Gaugler erklärt. «Da es sich dabei um ein Antragsdelikt handelt und nicht um ein Offizialdelikt, wird derzeit nicht ermittelt», so Gaugler.

