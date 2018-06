Empörte Verteidiger und ein überraschter Ankläger

Wird der Fall «Dojo» ausgesetzt? Die Anwälte der Beschuldigten im grössten Fall der Baselbieter Justizgeschichte setzten am Montag mit einer Fülle von Anträgen alles daran, den Prozess platzen zu lassen. Vergebens. Gerichtspräsidentin Irène Läuchli ging am zweiten Verhandlungstag auf keinen Antrag der Verteidigung ein.

Auch der Versuch, neuerliche Zweifel an der Integrität der Staatsanwaltschaft zu streuen, scheiterte. Die Verteidiger kritisierten schon am Montag die überraschende Abwesenheit des fallführenden Staatsanwalts Stefan Fraefel und führten dies als Grund an, die Verhandlung auszusetzen.

Zu krank für den Job, nicht aber für die Politik

Der Staatsanwalt ist seit über zwei Monaten krank geschrieben. Trotz Krankheit war Fraefel aber in der Lage, Einwohnerratssitzungen in seiner Wohngemeinde zu leiten. Fraefel ist nämlich höchster Liestaler. «Wie kann das sein?», fragte Verteidiger Andreas Noll sichtlich empört. Zum Auftakt des zweiten Verhandlungstags reichte er als Beweismittel ein Sitzungsprotokoll des Einwohnerrats ein.

Der leitende Staatsanwalt Boris Sokoloff zeigte sich «überrascht», sah darin aber keinen Grund den Prozess auszusetzen. «Schwarze Schafe» gebe es überall, führte er aus, deswegen dürfe aber nicht die Glaubwürdigkeit der Staatsanwaltschaft als Behörde in Zweifel gezogen werden.



(lha)