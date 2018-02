«Die Polizei verbreitet Lügen»

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitagabend rund um die Schützenmatte in Bern eine gezielte Aktion gegen den Drogenhandel durchgeführt. Dabei wurden mehrere Personen kontrolliert und auf die Polizeiwache mitgenommen, wie die Polizei mitteilt. 13 Personen wurden wegen Gesetzesverstössen angezeigt. Elf Männer befinden sich in Haft. Die Polizei stellte verschiedene Betäubungsmittel sicher.

Vier der Kontrollierten waren zur Haft ausgeschrieben und wurden ins Gefängnis gebracht. Sechs weitere Männer wurden in Ausschaffungshaft gesetzt. Ein Mann wird zudem verdächtigt, Drogen im Körper zu transportieren, wie die Polizei weiter schreibt.

Polizei mit Wasser besprüht

Die Beamten stellten zudem 55 Gramm Kokain, Ecstasy-Pillen, Marihuana und mehrere tausend Franken Bargeld sicher.

«Während der Aktion wurden die Einsatzkräfte aus den Räumlichkeiten der Reitschule heraus mit Wasser bespritzt, das teilweise mit Reizstoff versetzt war», schreibt die Polizei. Ein Polizist, der vom Gemisch getroffen wurde, musste medizinisch versorgt werden. Ein weiterer Mitarbeiter musste in diesem Zusammenhang zur Abwehr kurzzeitig Reizstoff einsetzen.

«Polizei verbreitet Lügen»

Ganz anders schildern die Verantwortlichen der Reitschule die Abläufe. Die Aktion der Polizei sei eine Provokation gewesen, schreiben sie auf Facebook. Die Polizei verbreite Lügen über einen angebliches Reizgas-Wasser-Gemisch.

«Die Polizei behauptet, Reitschülerinnen hätten mit Tränengas versetztes Wasser eingesetzt. Das ist eine Lüge», ist im Facebook-Post zu lesen. Der Wasserstrahl sei eingesetzt worden, um den Reizgas-Einsatz eines Zivilpolizisten abzuwehren. «Die Reitschule hat weder das Reizgas, noch die technischen Mittel, um ein Reizgas-Wasser-Gemisch herzustellen.»

Polizei bedroht Reitschüler*innen gesetzeswidrig mit Gummischrot und verbreitet Lügen bzgl. angeblichen Reizgas-Wasser-Gemischs.Medienmitteilung:https://t.co/5Sni3BBvkzVideo:https://t.co/ueZeFAtIRtpic.twitter.com/AgA9b2NWiC– Reitschule Bern (@ReitschuleBern) February 24, 2018

(oli)