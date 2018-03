Hunde zerfleischen Reh vor schockiertem Ehepaar

Vor dem Wohnhaus der Familie Kalbermatten in Blatten VS spielten sich vor einigen Tagen blutige Szenen ab: Am frühen Morgen wurde eine trächtige Rehgeiss von zwei frei laufenden Hunden angefallen und tödlich verletzt.

Umfrage Haben Sie Ihren Hund im Griff? Ja, der gehorcht mir ausnahmslos.

Ab und zu macht er schon, was er will.

Nein, ich bin total überfordert.

Ich habe keinen Hund.

Rund acht Minuten habe das «regelrechte Gemetzel» gedauert, wie Zeuge Philipp Kalbermatten (70) gegenüber dem «Walliser Boten» (zahlungspflichtiger Artikel) erklärt. «Erst als das Reh regungslos am Boden lag, haben die grossen Hunde vom Tier abgelassen und kehrten zum Halter zurück», so der Rentner, der das Blutbad zusammen mit seiner Frau mitansehen musste.

In der Nacht davor hatte die Rehgeiss unter dem Balkon auf der Ostseite des Gebäudes, das direkt an eine Langlaufloipe grenzt, Schutz und Wärme gesucht. Just, als sie ihren Ruheplatz verliess, sei der Hundehalter auf der Zufahrtsstrasse aufgetaucht und habe seine beiden Vierbeiner von der Leine gelassen. «Sofort haben die frei laufenden Tiere die Fährte des Rehs aufgenommen, stellten ihm nach und hetzten es auf die Langlaufloipe», erzählt Kalbermatten.

«Hunde mit starkem Jagdtrieb immer anleinen»

Bei den beiden Hunden handelte es sich laut Kalbermatten um Rhodesian Ridgebacks – eine aus dem südlichen Afrika stammende Rasse, die ursprünglich zur Löwenjagd eingesetzt wurde. Ihren Jagdtrieb haben die kräftigen Vierbeiner bis heute behalten, wie diversen Hundelexika zu entnehmen ist. Rüden können bis zu 70 Zentimeter gross und 40 Kilogramm schwer werden.

Entsprechend überfordert sei der Halter mit der Situation gewesen , fährt Kalbermatten fort. «Sobald er einen der beiden Hunde vom Reh wegzerren konnte, hat sich der andere wieder im Tier verbissen.» Noch während dem Vorfall kontaktierte Kalbermatten Wildhüter Richard Bellwald.

Bellwald zufolge hätten die Hunde zwingend angeleint sein müssen. «Innerhalb der Ortschaft gilt für Hunde die Leinenpflicht», erklärt er. Weiter betont Bellwald: «Letztendlich muss ein Hund mit starkem Jagdtrieb immer an der Leine geführt werden – auch ausserhalb von Siedlungsgebieten.»

Ein Reh ist im Wallis 250 Franken wert

Auf der Suche nach Nahrung halte sich das Wild derzeit in tiefer gelegenen Regionen und in Dorfnähe auf, weiss der Wildhüter. Auch deshalb sei es ratsam, die Hunde anzuleinen – um tödliche Begegnungen zu vermeiden.

Der Hundehalter wurde inzwischen bei der kantonalen Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) verzeigt. Dort will man sich zum konkreten Fall nicht äussern. Sicher ist aber: Dem Halter wird eine Geldbusse auferlegt. «Über die Höhe der Busse entscheiden die genauen Umstände und der Schweregrad des Ereignisses», sagt DJFW-Chef Peter Scheibler zu 20 Minuten. Eine Erstbusse ohne erschwerende Umstände betrage in der Regel 200 Franken.

Zusätzlich zur Busse muss der Mann Schadenersatz für das gerissene Reh entrichten. Scheibler zufolge beträgt der Ersatzwert für ein Reh im Kanton Wallis 250 Franken.

(sul)