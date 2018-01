«Gschänkli und Fleisch landen im Abfall»

Das Bild einer völlig zugemüllten Entsorgungsstation in Sitten VS sorgt für Kopfschütteln. Auch andernorts zeigt sich: Der Abfall, der sich über Weihnachten und Silvester in Schweizer Haushalten angesammelt hat, ist immens. Stressige Zeiten für Mitarbeiter der Kehrichtentsorgungen. «Was da alles weggeworfen wird, ist einfach unglaublich», bestätigt Franziska Grubenmann.

Die 53-Jährige arbeitet seit fünfeinhalb Jahren als Kehrichtbeladerin in der Stadt Thun. Auf ihren Entsorgungsfahrten trifft sie jeweils rund um die Festtage auf Unmengen von Abfall – «wenn man das überhaupt Abfall nennen darf», fügt die Thunerin an.

«Unangetastete Geschenke landen im Müll»

«Da entdecke ich Geschenke, die in der Orignalverpackung – völlig unberührt – einfach im Müll landen», berichtet Grubenmann. Auch ganze Butterzöpfe, Fondue-Chinoise-Fleisch und verpackter Raclette-Käse seien in den Gebührensäcken und Containern vorzufinden – «vieles von den, was vor den Festtagen zu viel gekauft wurde, wird nun achtlos weggeschmissen». In dieser Zeit werde ihr immer wieder eines klar: «Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.»

Stau vor Werkhof

Auch bei ihren Kollegen vom Thuner Entsorgungshof herrscht während diesen Tagen Hochbetrieb. Zwischen Weihnachten und Silvester bildeten sich vor dem Eingang des Werkhofes lange Autoschlangen. «Abends waren meine Kollegen fix und fertig.» Denn nebst Altglas, Karton und Papier seien auch «ganze Wohnungseinrichtungen» und nach wie vor intakte Elektrogeräte in den grossen Containern gelandet. «Was nicht mehr ganz auf dem neusten Stand ist, wird ausgetauscht und weggeworfen», sagt Grubenmann.

Für die Mitarbeiter sind solche Situationen nicht immer ganz einfach: «Es fällt einem manchmal sehr schwer – gerade auch, wenn es um Esswaren geht – die Müllpresse anzulassen», sagt Grubenmann. So käme es ab und zu vor, dass Gegenstände vor der Müllpresse gerettet würden. Gebrannt von den vielen Entdeckungen auf den Entsorgungsfahrten, hat Grubenmann nun auch eine klare Meinung zum Konsumwahn: Von Aktionsangeboten lasse sie zum Beispiel die Finger; «ich kaufe nur das ein, was ich wirklich brauche».