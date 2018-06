«Ich bringe Sie nun um die Ecke»

«Meine Damen und Herren, ich werde Sie nun um die Ecke bringen.» So begann am Dienstagabend ein Buschauffeur von Bernmobil seine Durchsage an die Fahrgäste. Mehrere verdatterte Blicke lösten sich von der Zeitung, und Kopfhörer wurden aus den Ohren gezogen. Dem Fahrer des 20er-Busses aus der Lorraine zum Berner Hauptbahnhof war die Aufmerksamkeit seiner Passagiere sicher.

Umfrage Wie zufrieden sind Sie mit den ÖV-Chauffeuren? Ich habe nichts zu bemängeln.

Die Chauffeure verärgern mich regelmässig.

Die Chauffeure sind sehr freundlich und zuvorkommend.

Ich ärgere mich innerlich zwar, verstehe aber auch die Situation der Chauffeure.

Ich bin selten mit dem ÖV unterwegs.

«I will bring you around the edge»

«Doch machen Sie sich keine Sorgen», fuhr der Chauffeur fort, «Sie werden nicht zu Schaden kommen.» Der Bus werde nach der Ankunft am Bahnhof Bern in die Garage gebracht, weshalb die Passagiere erst vor dem Haupteingang um die Ecke rausgelassen würden.

Den ersten Schock hatten die Passagiere verdaut, doch der Busfahrer setzte noch einen drauf als er feststellte, dass sich englische Touristen im Bus befinden: «Ladys and Gentlemen, I will bring you around the edge now.»

«Schön, hei mr drüber gredt»

Edge? Eigentlich heisst es ja Corner, murmelten sich einige Fahrgäste zu. Der Chauffeur lies sich derweil nicht beirren und erzählte munter weiter. «On the right side, you can see the main station of Bern, capital of Switzerland.» Und einige Meter später: «And on the left side there ist the Church of the Holy Spirit.»

Bei der provisorischen Haltestelle angekommen, waren einige Passagiere etwas enttäuscht, nicht noch länger Bus fahren zu können und einige begannen sogar zu klatschen. Der Chauffeur meinte nur trocken: «Schön, hei mr drüber gredt u e schöne Abe.»

Bermobil-Sprecher Rolf Meyer zeigt sich belustigt über den Vorfall. Es sei im Ermessen des Fahrers, sowas zu machen, sagt Meyer. «Wir fördern es nicht, doch unter den Chauffeuren hat es immer wieder den einen oder anderen Kommentator.»

(ber)