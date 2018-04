«Im Gebirge kommt es unweigerlich zu Unfällen»

Ist ein Unfall in den Bergen nicht einfach Pech? In manchen Fällen auf jeden Fall, schreibt die Kantonspolizei Bern in ihrem neusten Blogeintrag, doch die Polizei habe dennoch die Aufgabe, Unglücke mit Schwerverletzten oder Toten aufzuklären. Denn: Es gibt tatsächlich echte Kriminalfälle im Berg- und Trendsportbereich – den Autoren der derzeit so angesagten Bergkrimis sollte der Stoff also nicht so schnell ausgehen.

Wenn sie kommen, muss alles sehr schnell gehen. Was die Gebirgsspezialisten nicht am Ereignistag dokumentieren, sicherstellen und erfassen können, ist im Grunde verloren. Monate später ist es kaum mehr möglich, das Geschehen im unwegsamen Gelände beweiskräftig aufzuarbeiten. Sei es, weil allfällige Unfallspuren und das Material bereits verschwunden sind oder die Auskunftspersonen in der Zwischenzeit Wahrnehmungslücken haben.

Viele wollen ein Abenteuer erleben

Auskunftspersonen gibt es übrigens im Gebirge fast immer, wird doch beispielsweise praktisch jeder Kletterer von jemandem gesichert. Kommt noch Leihausrüstung dazu, ist eventuell sogar noch ein Dritter involviert. So kommt zur Kriminalität auch stets die Fahrlässigkeit infrage.

Bei einem geringen Teil der Todesfälle kommen aber Zweifel auf, ob es sich bei einem Unfall wirklich um einen solchen gehandelt hat: Es stürzt zum Beispiel ein Ehemann an einer Stelle in den Bergen ab, die nach Fachmeinung keine Absturzgefahr birgt. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass die begleitende Ehefrau mit dem dritten Begleiter ein Verhältnis hatte.

Doch zumeist sind es Unfälle und deren Zahl wird in Zukunft steigen. Zurzeit sind Wandern und Skifahren so beliebt wie lange nicht mehr. Viele wollen ein Abenteuer erleben, wie sie es im Video eines Extremsportlers gesehen haben. Das bedeutet ein Mehraufwand für die Kapo-Gebirgsexperten, denn wo mehr Leute unterwegs sind, gibt es unweigerlich auch mehr Unfälle.

(ber)