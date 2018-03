Über 80 Unfälle auf den Strassen – 6 Verletzte

Die starken Schneefälle in der Nacht auf Donnerstag haben zu prekären Strassenverhältnissen geführt, wie sowohl die Kapo Bern als auch ihr Pendant aus Solothurn bestätigen. Die Berner Polizei gingen bis am späten Nachmittag rund 80 Unfallmeldungen ein. Dabei sei es zu Selbstunfällen, Auffahrkollisionen und Unfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Mit entgegenkommendem Auto kollidiert

Die Kapo spricht von sechs Verletzten. Bei einer Frontalkollision zweier Autos auf der Hauptstrasse zwischen Interlaken und Därligen mussten fünf Personen verletzt mit Ambulanzen ins Spital gebracht werden. Auf der gegenüberliegenden Seeseite in Hilterfingen verletzte sich eine Frau bei einem Selbstunfall und musste ebenfalls ins Spital gebracht werden.

Aus noch zu klärenden Gründen kam zudem ein von Interlaken nach Thun fahrendes Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Auch in der Region Solothurn kam es wegen dem vielen Neuschnee zu Unfällen. In Solothurn blieb es bei sämtlichen Verkehrsunfällen aber bei Sachschäden, verletzt wurde niemand. Sowohl in Egerkingen als auch in Lostorf prallte ein Auto in einen Linienbus, bei den anderen Ereignissen handelte es sich um Selbstunfälle oder Kollisionen zwischen zwei Autos.

Angepasste Fahrweise

Vielerorts im Kanton Bern kam es aufgrund der Strassenverhältnisse zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. So mussten zum Beispiel die Autobahn A1 von Bern-Brünnen in Richtung Kerzers wie auch beide Fahrtrichtungen der A1 im Bereich Grauholz-Schönbühl aus Sicherheitsgründen während mehreren Stunden gesperrt werden.

Die Kantonpolizei Solothurn rät: Angepasste Geschwindigkeit, vorausschauendes Fahren, genügend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und das Unterlassen von brüsken Lenkund Bremsbewegungen minimieren bei prekären Verhältnissen die Gefahr von Verkehrsunfällen.

(ber)