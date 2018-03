Kitsch-Atmosphäre in Grenchen

Als Gerd Frera aus Grenchen am Donnerstag seine Morgengymnastik hinter sich gebracht hatte, erblickte er einen Himmel, der an Kitsch kaum zu überbieten ist. Sofort wollte er ein Foto davon knipsen, doch, oh Schreck, keine Speicherkarte befand sich in der Kamera.

Frera wetzte durch die Wohnung und schaffte es gerade noch rechtzeitig, den Sonnenaufgang auf ein Bild zu bannen. Frera: «Glücklicherweise. Kaum zehn Minuten später war die Sonne schon zu weit aufgegangen.»

(20 Minuten)