Bernerin schreibt mit 13 Jahren ihren ersten Roman

Wissen Sie noch, was Sie im Alter von 13 Jahren gemacht haben? Playstation spielen? Draussen mit Freunden Fussball spielen? Die «Bravo» lesen? Auch Joanna Schmid aus Allmendingen bei Bern hat dies alles getan. Aber in einem Punkt ist sie ihren Altersgenossen weit voraus: 2016, im zarten Alter von 13 Jahren, entschloss sich die Gymnasiastin, einen Roman zu schreiben. Vor zwei Wochen ist der 312 Seiten starke Roman «Leahs Mission– Verrat in Rio» nun vom Adonia-Verlag veröffentlicht worden.

Der Weg dahin sei steinig gewesen, so Schmid: Sie musste etliche Verlage anfragen und dafür nebem den Schreiben viele Arbeitsstunden investieren. Nun sei sie aber sehr glücklich, einen geeingeten Vertrieb gefunden zu haben. Bei Verwandten und Bekannten mach ich kräftig Werbung für ‹Leahs Mission›» , sagt sie mit einem Lächeln.

«In andere Welten eintauchen»

Die Liebe zum Schreiben und Lesen hatte sich bei ihr bereits früh abgezeichnet. Es bereite ihr grosse Freude, Geschichten auszudenken und sich der Fantasie hinzugeben oder, wie sie es ausdrückt, «in andere Welten einzutauchen.» Über die Jahre seien stets neue Ideen dazugekommen. Die Geschichten wurden länger und länger, bis sich die damals 13-jährige dazu entschloss, einen eigenen Roman zu publizieren.

Ihr Umfeld habe sehr positiv auf die Veröffentlichung des Buches reagiert. Ihre Mitschüler hätten sie bei ihrem Vorhaben unterstützt und sie ermutigt, am Projekt festzuhalten. Sie sei mit «Leahs Mission – Verrat in Rio» sehr zufrieden. «Allerdings würde ich heute manche Dinge anders schreiben. Als 13-jährige weiss man weniger hinsichtlich grammatikalischen und stilistischen Aspekten», gesteht sie.

Fortsetzung bereits geplant

Die Protagonistin des Buches ist die angehende Agentin Leah. Im Jahr 2084 wird diese auf eine Mission geschickt. In Europa, mittlerweile Vereinigtes Europa genannt, ist Religion verboten. Leah trifft unterwegs auf Christen und muss sich entscheiden, ob sie diese verraten möchte.

Joanna Schmid findet, dass Religion nicht vorgeschrieben werden sollte. «Jeder soll an das glauben, woran er möchte. Religion ist eine persönliche Entscheidung. Seinen Glauben soll man aber nicht durch Vorurteile beeinflussen lassen.»

Die Jung-Autorin schreibt bereits an ihrem zweiten Roman. Es wird die Fortsetzung des ersten Buches sein. Zunächst absolviert sie jedoch ab nächster Woche einen einjährigen Sprachaufenthalt in Australien.