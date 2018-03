Familie nach Wohnungsbrand obdachlos

Im zweiten Stock eines Wohnhauses in Murten brach am Montagmittag Feuer aus. Die 16 anwesenden Personen wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert, wie die Kantonspolizei Freiburg schreibt. Eine von ihnen wurde medizinisch betreut. Die Mieter der betroffenen Wohnung müssen vorerst anderswo untergebracht werden.

Bewohner konnten in Wohnungen zurückkehren

Die Stützpunktfeuerwehr Murten konnte den Brand an der Schützenmatt rasch löschen. Sie verhinderte ebenso, dass er sich auf die umliegenden Gebäude ausbreiten konnte. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit unbewohnbar. Die Mieter, eine dreiköpfige Familie, sind nun auf eine andere Bleibe angewiesen. Die restlichen Bewohner konnten in ihre Logis zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar.

