Graffiti-Entfernungen kosten Ehepaar 30'000 Fr

Erst kürzlich hatten sie die Gartenmauer renoviert und jetzt ist sie schon wieder versprayt: Als ein Ehepaar aus Bern Ende Januar aus den Winterferien zurückkehrte, musste es feststellen, dass die Mauer vor seinem Haus Vandalen zum Opfer gefallen war.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Schurken an dem Mäuerchen zu schaffen gemacht haben: «In den letzten rund 20 Jahren haben wir mehr als 30'000 Franken in die Entfernung von Schmierereien und Versicherungsprämien investiert», ärgert sich der Mann.

«Weitere Vandalenschäden werden hinzukommen»

Auf eine sofortige Entfernung der neusten Sprayerei werden die Eheleute jedoch verzichten: «Wir werden nun bis gegen Ende Jahr mit der Schadensbehebung warten, da anzunehmen ist, dass weitere Vandalenschäden auf der gleichen Mauer hinzukommen werden.»

Vielleicht sollte sich das Ehepaar sein Handeln aber nochmals überlegen, raten doch zahlreiche Putzinstitute zum sofortigen Entfernen von unliebsamen Graffitis. So auch Jeannette Furer, Niederlassungsleiterin der Armit AG in Muri: «Wenn bereits Sprayereien da sind, sinkt die Hemmschwelle, weshalb eine möglichst schnelle Entfernung präventiv wirken kann.»

Ebenfalls präventiv werde nach der Entfernung eines Tags ein Sprayschutz aufgetragen, der dafür sorge, dass spätere Verunreinigungen leichter entfernt werden könnten. Ausserdem sei ein Graffiti, das länger bleibt, ein umso grösserer Triumph für die Sprayer.

Für Vandalismus brauchts Zusatzversicherung

«Eine Entfernung des Graffitis auf der Gartenmauer des Ehepaars würde 200 bis 250 Franken kosten», schätzt Jeannette Furer. Wer diesen Betrag nicht selbst berappen möchte, kann eine Versicherung abschliessen. «Vandalismusschäden an Gebäuden sind nicht mit der obligatorischen Gebäudeversicherung abgedeckt, jedoch können sie mit einer freiwilligen Zusatzversicherung gedeckt werden», erklärt Anja Méroz, Leiterin Kommunikation der Gebäudeversicherung Bern.

«Die Stadt Bern ist stark von Vandalismusschäden betroffen», sagt Méroz weiter. Aus diesem Grund sei der Verein CasaBlanca Bern gegründet worden, der sich für die effiziente Entfernung von Sprayereien in der Stadt Bern einsetzt.

Gigantisches Smiley

Ein Extremfall, der Furer in Sachen Schmierei-Entfernung in den Sinn kommt, ereignete sich in einem Vorort Berns: «Zuerst wurde der Sockel eines Gebäudes verunstaltet. Dieses Graffiti wurde von uns entfernt.»

Wenige Tage später sei eine neue Sprayerei erfolgt, die einen halben Meter grösser gewesen und auch retouchiert worden sei. «Zu guter Letzt verschandelten die Täter die ganze Fassade mit einem zur Spraydose umfunktionierten Feuerlöscher. Sie produzierten ein gigantisches Smiley.»

