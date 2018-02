50 Jahre Mondlandung wird in Bern gefeiert

Am 16. Juli 1969 startete die Apollo 11 Mission ihren erfolgreichen Flug zum Mond. Mit an Bord: Das Solar Wind Composition Experiment (SWC), das massgeblich am Physikalischen Institut der Universität Bern von Prof. Dr. Johannes Geiss geplant und ausgewertet wurde. Es war das einzige nicht amerikanische Experiment der Mond-Mission. «Dieses Sonnenwindsegel wurde sogar noch vor der amerikanischen Flagge auf dem Mond ausgerollt», teilt die Universität Bern stolz mit.

Das Starmus Festival findet seit 2009 alle zwei Jahre statt und hat zum Ziel, Wissenschaft und Forschung vornehmlich im Bereich der Astronomie und Weltraumforschung, aber auch in verwandten Disziplinen wie der Teilchenphysik, für eine breite Öffentlichkeit erfahrbar und erlebbar zu machen.

Auch in Amerika ist die Mithilfe aus Bern nicht in Vergessenheit geraten: Zum 50-Jahre-Jubiläum hat man die Uni der Schweizer Bundesstadt kontaktiert. Der Direktor des international bekannten Starmus Festivals will die nächstjährige Durchführung in Bern stattfinden lassen. Die Universität Bern gab hierzu am Donnerstag eine Pressekonferenz.

Prominente Gastredner in den Vorjahren

Der Rektor der Universität Bern, Christian Leumann, ist hocherfreut, dass das Festival in Bern stattfinden soll: «Die Universität Bern ist seit vielen Jahren international führend in der Weltraumforschung. Das Starmus Festival gibt uns die Gelegenheit, unsere Errungenschaften in diesem Bereich international zu präsentieren.»

Die Ausstrahlung des Festivals ist global: Bei den vergangenen Festivals hielten unter anderem Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Alexei Leonov oder Jim Lovell Vorträge. Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen sollen das Programm wie in anderen Jahren, als zum Beispiel Brian May (der Queen-Leadgitarrist ist auch Astrophysiker), Sarah Brightman oder Brian Eno auftraten, ergänzen.

Finanzierung noch nicht gesichert

Geplant sind Veranstaltungen im ganzen Kanton. Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried ist begeistert: «Mit Starmus wird sich Bern als Universitäts- und Forschungsstandort international präsentieren können.»

Die Finanzierung des Festivals ist allerdings noch nicht gesichert. Die Universität Bern und Bern Welcome, die das Festival gemeinsam organisieren, hoffen das nötige Geld bis im Sommer dieses Jahres beisammen zu haben. Stadt und Kanton Bern haben ihren Beitrag bereits zugesichert.

(miw)