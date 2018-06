In einem alten Wohnhaus in Herzogenbuchsee brach am späten Donnerstagabend ein Feuer aus. Das Haus an der Bitziusstrasse hatte zuvor leer gestanden, wie Dominik Jäggi, Sprecher der Kantonspolizei Bern, mitteilt. Die Meldung vom Brand erreichte die Polizei um 21.40 Uhr und der Einsatz dauerte schliesslich bis ungefähr 2 Uhr am Freitagmorgen.

Im Einsatz standen 70 Mitarbeiter der Feuerwehr Buchsi-Oenz und Sanitäter. Verletzt wurde niemand. Ein Feuerwehrmann wurde von den Sanitätern kontrolliert.

Nachdem der Brand gelöscht worden war, wurde eine Brandwache installiert. Die Bitziusstrasse und die Unterstrasse mussten vorübergehend gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sind im Gang.

70 Feuerwehrleute löschen brennendes Haus

(ber)