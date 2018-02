Sarah wurde schon mit 9 Jahren zur Buchautorin

Am Anfang des Kinderbuchs von Sarah-Rachel Schmid stand der French-Open-Final 2015 in Paris. Die Amerikanerin Serena Williams heimste den 20. Grand-Slam-Titel ein und auf der Tribüne jubelte dem Tennisstar die damals 9-jährige Sarah aus Grenilles FR zu.

Die Illustrationen



«Mir hat die Geschichte gefallen und ich war von Sarahs Motivation beeindruckt», erklärt Sven Jungo, der sich im Klappentext als Grafiker, Zeichner und Theatermensch bezeichnet. Honorar verlangte Jungo keins: «Wenn mir durch diese Arbeit weitere Aufträge ins Haus flattern, ist das mehr wert als Geld.»



Auf seinem «Mir hat die Geschichte gefallen und ich war von Sarahs Motivation beeindruckt», erklärt Sven Jungo, der sich im Klappentext als Grafiker, Zeichner und Theatermensch bezeichnet. Honorar verlangte Jungo keins: «Wenn mir durch diese Arbeit weitere Aufträge ins Haus flattern, ist das mehr wert als Geld.»Auf seinem Instagram-Profil gibt Jungo Einblick in seine Arbeiten.

Sarahs Kinderbuch «Mein Hund Flavius. Der totale Tennisfreak in Paris» handelt von ihrem eigenen Hund und seiner Liebe zu den Filzbällen, denen er nicht nur im Buch gerne nachjagt. Sarah selbst spielt beim Tennisclub Aiglon in Villars-sur-Glâne.

«Ich komme wieder, mein Schätzchen»

«Flavius ist wie ein grosser Bruder für mich», sagt die mittlerweile elfjährige Jungautorin über den Vierbeiner, der älter ist als sie. Doch nach dem Tennis-Highlight in Paris war sie es, die dem Hund einen Rat geben konnte: Flavius entdeckte beim Gassi gehen eine angebundene Hündin und wollte sie beschnuppern, aber Sarahs Vater wollte weiter und zog an der Leine. So riet Sarah dem Hund: «Sag ihr: Ich komme wieder, mein Schätzchen.»

Und eben jener Satz bildete die Grundlage zum Ende 2017 erschienenen Buch – einer Liebesgeschichte mit einem charmanten Hund in der Hauptrolle.

«Etwas tun, nicht nur davon sprechen»

Zuerst hatte Sarah die Kurzgeschichte nur fürs Familienalbum geschrieben, das an Bekannte verteilt wurde. «Nach den guten Rückmeldungen beschlossen wir, daraus ein Buch zu machen», erzählt Sarahs Vater Matthias Schmid, der im Buch ebenfalls vorkommt. «Ich bin dafür, die Dinge zu tun, statt nur darüber zu sprechen», sagt er.

Sarah selbst ist stolz auf das, was sie erschaffen hat: «Es hat mir grossen Spass gemacht, aus einer Alltagssituation heraus eine Geschichte zu verfassen.» Angesprochen darauf, dass jetzt jeder Mensch über das Internet ihr Buch kaufen kann, sagt sie pragmatisch: «Es ist sehr schön, wenn man etwas Tolles kreiert hat.»

9-Jährige schreibt Kinderbuch über Hund

«Flavius würde wieder vorkommen»

Mit dem Vindobona Verlag aus Frankfurt fand Matthias Schmid einen Herausgeber für das Buch, das mittlerweile unter anderem auch in Finnisch und Schwedisch erhältlich ist. Vater und Tochter schwärmen von den Illustrationen: Der Sensler Sven Jungo hat das Buch mit einfach gehaltenen Illustrationen bebildert, alle sind in Schwarzweiss. Warum? «Dann haben die Kinder etwas zum Ausmalen», sagt Sarah.

Ob sie noch ein weiteres Buch schreiben will und worum es darin gehen wird, will Sarah-Rachel Schmid nicht verraten. «Nur so viel: Flavius würde wieder vorkommen.»

Das Buch «Mein Hund Flavius. Der totale Tennisfreak in Paris» umfasst 40 Seiten und ist unter anderem bei exlibris für 27.90 Fr. erhältlich.

(ber)