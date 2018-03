Adrenalin, Schweiss und Blut statt Industrie

Für die Berner gehts fulminant in den Frühling. Gleich zwei neue Actionaktivitäten eröffnen diesen Samstag auf dem Berner Zentareal. Während die neue Boulderhalle Bimano Kletterspass auf einer Fläche von 800 Quadratmetern bietet, kann man sich in einer anderen Halle auf demselben Areal im Skills Park Lite auf verschiedensten Trampolins austoben.

Ein Treffpunkt für Jugendliche

«Wir erwarten ein möglichst breites Publikum. Hier hat es wirklich für jeden etwas», sagt Roger Rinderknecht, einer der beiden Skills-Park-Initianten. Ihre Halle eigne sich dabei bestens als Treffpunkt für Jugendliche, aber auch als Trainingsort für verschiedene Vereine und Gruppen.

Der Skills Park besteht aus zwei grossen Hauptbereichen: einem Trampolinpark und einem Turn-/Freerunning-Bereich. An der Medienkonferenz zur Eröffnung der Halle war unter anderem auch die ehemalige Spitzenturnerin Ariella Kaeslin anwesend:«Ich finde es super cool hier. Trampolinspringen machte mir schon immer Spass. Hier hat man die Möglichkeit, an schwierigen Sprüngen zu arbeiten und sich gleichzeitig dank den verschiedenen Angeboten zu vergnügen», sagt die 30-Jährige.

Wer beispielsweise seine Snowboard-Skills verbessern möchte, kann sich zusätzlich ein kleines Schaumstoffboard an die Füsse schnallen und ein Gefühl für gewisse Tricks oder Sprünge entwickeln. Ausserdem gibt es im Berner Skills Park Lite eine Dodgeball-Trampolinarena, in der man diverse Ballspiele wie Sitzball oder Völkerball spielen kann.

Action für die langsamen Berner

Klettern, spielen und trainieren

Keine zehn Meter Luftlinie nebenan befindet sich die neue Boulderhalle bimano. Auch hier gibt es ein breites Angebot an Action. So kann man sich beispielsweise aus 11 Metern Höhe auf ein Air Pad fallen lassen oder seine Unterarme an den diversen Kletterwänden trainieren. Ausserdem gibt es Übungsmöglichkeiten für Anfänger, wie auch für geübte Kletterer.

Seit November 2017 gibt es am gleichen Standort auch einen Kinderspielplatz. Der Spielplatz verzichtet dabei komplett auf das branchenübliche Plastik – die meisten Objekte bestehen aus Holz. Und noch ein anderes Angebot lockt viele Bewegungs-Fans aufs Areal: Die Mucki-Bude Unik-Sports. Das Industriegebiet im Wankdorf verwandelt sich so zunehmends in ein Quartier voller Freizeit- und Sport-Angebote.

Die Berner Version von Takeshis Castle

Ein weiteres actiongeladenes Highlight – allerdings nur auf Zeit – eröffnet demnächst auf dem BernExpo-Gelände. Im Mai geht der Urban Playground in die erste Runde. Es handelt sich dabei um einen anspruchsvollen Parcours im Stile von Takeshis Castle. Alleine oder in Teams von jeweils fünf Personen können dabei die eigenen Grenzen getestet werden. Dabei müssen verschiedene Hürden mit Geschicklichkeit, Balance und Kraft möglichst schnell bezwungen werden.

Boulderhalle und Skills Park eröffnen beide am 24. März. Der Urban Playground steht den Action-Fans vom 4. bis 13. Mai zur Verfügung.

(rc)