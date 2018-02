Alexander Tschäppät hat Krebs

Während seiner Amtszeit als Stadtpräsident von Bern sorgte Alexander Tschäppät (65) immer wieder für Aufsehen. Nie um einen flotten Spruch verlegen, löste er stets Emotionen aus, seien es nun positive oder negative. In seiner zwölfjährigen Amtszeit erlangte Tschäppät landesweite Bekanntheit.

Nun ist der amtierende Nationalrat an Krebs erkrankt, wie der «Sonntags Bilck» berichtet. Über die Krankheit reden will er aber nicht. Er wolle aus seinem Schicksal keine grosse Sache machen und lieber über das Leben statt über seine Erkrankung sprechen, wird er zitiert.

«Riesiges Volksfest bei YB-Titel»

Derzeit hat sich Tschäppät weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und dennoch stand er vor einer Woche noch 20 Minuten Red und Antwort, wie er den Höhenflug der Young Boys erlebt. Tschäppät: «Wenn YB Meister wird, gäbe das ein riesiges Volksfest. Ich weiss nicht, ob man sowas überhaupt vorbereiten kann.» Er traue dem Verein seit Langem zu, den Titel zu holen.

Am Montag beginnt für die eidgenössischen Räte die Frühlingssession und Tschäppät will auf jeden Fall dabei sein: «Das gedenke ich sehr wohl zu tun», erklärt er. Die Session dauert bis Mitte März, ob Tschäppät gleich vom ersten Tag an dabei sein wird, ist allerdings fraglich. Denn wie 20 Minuten weiss, befand sich Tschäppät am Sonntag noch im Spital.

