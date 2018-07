«Sensationfund» durch Altstadt-Brand zerstört?

Die Altstadt war am Montagabend in Rauch gehüllt, Feuerwehr und Sanitäter waren im Einsatz. Der Grund: Das denkmalgeschützte Morell-Haus, das zuletzt als Ratssekretariat diente, war in Brand geraten. Wie genau das Feuer an der Postgasse in der unteren Altstadt ausbrechen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späte Nacht an.

Stadtbrand von 1405



Wie schnell sich ein Feuer in der Berner Altstadt verbreiten könnte, zeigen Schriften aus der Amtlichen Berner Chronik von 1478. In der Schrift ist zu lesen, dass sich am 28. April des Jahres 1405 ein Feuer in der heutigen Altstadt ausbreitete. Dabei wurden 52 Häuser an der Junkerngasse zerstört. Nur zwei Wochen später sorgte ein Feuer erneut für Panik. Innert 15 Minuten, habe sich das Feuer trotz Löschversuchen bis zum Käfigturm ausgebreitet. Erst die Aare vermochte den Brand zu stoppen. Der Brand zerstörte über 600 Häuser und forderte mehr als hundert Menschenleben. Die Ursache ist nie bekannt geworden.

Das Haus war zum Zeitpunkt des Feuers unbewohnt, da es derzeit von der Stadt Bern saniert wird. Bis Mitte 2019 hätten neue, bezahlbare 2- bis 3-Zimmerwohnungen entstehen und die ganze Haustechnik erneuert werden sollen – von den Bädern bis zu den Küchen. Wegen des Brands kann der Terminplan für die Sanierung nicht mehr eingehalten werden.

Der Sensationsfund könnte zerstört sein

Im Morell-Haus waren vor kurzem barocke Deckenmalereien entdeckt worden, die von Fachleuten als Sensationfund bezeichnet wurden, wie der «Bund» berichtete.

«Das, was man oben an der Decke sieht, hat jemand vor mehr als 300 Jahren gemalt. Das geht unter die Haut», sagte die leitende Architektin des Morell-Projekts Regina Glatz Ende Mai. Das Erstaunliche am Fund war, dass trotz zahlreicher Umbauten am Haus viele der wertvollen Malereien sehr gut erhalten waren.

Nun sorgt man sich um den Zustand der antiken Malerei. Ob und wie sehr diese durch den Brand beschädigt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt: «Wir können sagen, dass der Dachstock des Hauses komplett zerstört ist. Was genau sich darin befunden hat, ist Teil der Ermittlungen», sagt Polizeisprecher Christoph Gnägi gegenüber 20 Minuten. «Inwiefern andere Räume durch Feuer, Rauch, Dampf und Hitze beschädigt wurden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.» Auch im Haus nebenan kam es zu kleineren Schäden. Vor allem Fenster wurden beschädigt.

Der Tag danach

Auch am Tag danach ist die Feuerwehr noch am Brandort präsent. Thomas Jauch, Sprecher der Berufsfeuerwehr Bern, sagte auf Anfrage, dass die Feuerwehr die ganze Nacht vor Ort war: «Wir waren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt und stellten eine Brandwache.» Das Morell-Haus und die umliegenden Strassen bleiben bis auf weiteres gesperrt: Weder Velos, Passanten noch Autos dürfen die Strasse befahren oder überqueren.

Neben Touristen kamen auch viele Einheimische, um sich über die Auswirkungen des Brandes ein Bild zu machen. Ein älterer Passant meinte: «In der heutigen Zeit wird alles auf Videos festgehalten. Als ich die heftigen Bilder sah, dachte ich, dass ich mir das Ausmass des Brandes mit eigenen Augen anschauen muss.»

Mittlerweile wurde das Nachbargebäude, aus dem am Montagabend sechs Personen aus Sicherheitsgründen evakuiert worden waren, wieder freigegeben. Die Brandursache ist immer noch unklar.

Eine Anwohnerin hat den Feuerwehreinsatz gefilmt: