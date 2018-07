Bär in der Lenk gesichtet

Beim Kanton Bern ging am Mittwoch das Video eines Bären ein. Dieser war im Oberland in der Gemeinde Lenk gesichtet worden. Wie die Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte, haben Fachleute der Koordinationsstelle für Raubtierökologie und Wildtiermanagement (Kora) bestätigt, dass es sich um einen Bären handelt. Das fragliche Video wurde jedoch nicht veröffentlicht.

Kalb nicht von Wildtier gerissen

Ein im Gebiet tot aufgefundenes Kalb wurde nach erster Einschätzung eines Wildhüters nicht von einem Wildtier gerissen. Der Kadaver wurde zur Untersuchung ins Tierspital der Universität Bern gebracht.

Ob es sich beim gesichteten Bären um M29 handelt, der bereits mehrmals im Kanton Bern auftauchte, ist unklar. Ebenfalls ist offen, ob sich der Bär nach wie vor im Gebiet aufhält. Das Jagdinspektorat bittet Personen, die einen Bären beobachten oder Bärenspuren entdecken, um Meldung (Telefon 0800 940 100).

An Pfingsten war ein Bär am Thunersee

Ausserdem verweist der Kanton auf das Merkblatt, in dem das adäquate Verhalten gegenüber einem Bären aufgelistet ist.

Zuletzt war um Pfingsten herum ein Bär im Kanton Bern gesichtet worden – unter anderem am rechten Thunerseeufer, wie damals ein Leser-Reporter festhielt. Kurze Zeit später machte sich ein Bär an einem Bienenstock in der Gemeinde Beatenberg zu schaffen. Schon damals mutmasste man, dass es sich um M29 handeln könnte.

