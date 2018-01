«Die Mieterin war kurz zuvor noch im Zimmer»

Kurz nach acht Uhr morgens kippte am Mittwochmorgen ein Kran auf einer Baustelle in Thun BE um und drückte das Dach eines Einfamilienhauses ein. Eine Leserreporterin berichtet: «Der Kran liess sich nicht mehr stoppen. Er verselbständigte sich und fiel schliesslich um.» Der Kranführer habe sich gerade noch mit einem Sprung aus der Führerkabine in Sicherheit bringen können.

Kran in Thun umgekippt

«Sie hätte sich schwer verletzen können»

Hausbesitzer Ernst Wüthrich (69) ist noch immer aufgewühlt. «Heute Morgen haben meine Frau und ich noch aus dem Fenster geschaut und dem Kran zugeschaut. Plötzlich hat er sich gedreht und wir sahen, wie die Arbeiter davon gesprungen sind. Ich rief meiner Frau zu: ‹Komm sofort in die Küche!› Und dann hat es schon gerumpelt.» Zum Glück sei der Kran auf die rechte Hausseite gekracht und nicht in die Mitte, sonst hätte es noch viel mehr Schaden gegeben. Angst um seine Sicherheit habe er keine gehabt.

Die Mieterin, die in der Dachwohnung lebt, sei ganz aus dem Häuschen gewesen: «Kurz vor dem Vorfall sass sie noch im Bürozimmer, das stark beschädigt wurde. Dort hätte sie sich schwer verletzen können mit den ganzen Trümmer, das da runter gefallen ist. Die Fenster hat es aus dem Rahmen gejagt.»

«Das habe ich noch nie erlebt»

Auf der Baustelle ist die Firma Frutiger AG tätig. Philippe Wingeier, Geschäftsleitungsmitglied von Frutiger AG, sagt auf Anfrage: «Dass ein Pneukran umkippt, das habe ich noch nie erlebt.» Er sei «sehr froh», dass keine Personen verletzt wurden.

Beim umgekippten Kran handelt es sich gemäss Wingeier um einen Pneukran. Damit sollte der Baukran abgebaut werden. Die Bauarbeiter hätten nach dem Unfall die Polizei aufgeboten. Zurzeit seien Spezialisten vor Ort, um das weitere Vorgehen zu besprechen. «Der Betrieb auf der Baustelle kann normal weiter gehen. Nur der Bereich beim umgekippten Kran ist abgesperrt», so Wingeier.

