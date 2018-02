Berner Justiz sucht nach 152-jähriger Frau

Geboren wurde Pauline Emma Sunier am 18. Juli 1865 in St-Imier im Berner Jura, danach verliert sich ihre Spur. Nun soll sie amtlich für verschollen erklärt werden, wie das «Journal du Jura» am Montag berichtete. Ein entsprechendes «Verschollenerklärungsgesuch» erschien in der Februar-Ausgabe des Amtsblattes des Kantons Bern.

Unter welchen Umständen eine Person für verschollen erklärt werden kann, regelt das Schweizerische Zivilgesetzbuch. Die zuständigen Behörden können demnach eine Verschollenerklärung von Amtes wegen durchführen, wenn das Vermögen oder der Erbteil eines Verschwundenen während zehn Jahren in amtlicher Verwaltung war oder die Person ein Alter von 100 Jahren erreicht hätte.

Ist sie ausgewandert?

Letzteres ist im Fall der 1865 geborenen von Pauline Emma Sunier klar der Fall. Über ihr Schicksal ist bislang nichts bekannt. Personen, die etwas über Pauline Emma Sunier wissen, können sich bis Ende Januar 2019 beim Regionalgericht Berner Jura-Seeland melden.

Nicht auszuschliessen ist, dass Pauline Emma Sunier zu den vielen Auswanderern gehörte, die im 19. Jahrhundert die Schweiz wegen der herrschenden Armut verliessen. Grosse Auswanderungswellen gab es beispielsweise in den 1880-er Jahren, vor allem nach Übersee oder in andere europäische Länder.



Spur in Argentinien?

Der Familienname Sunier findet sich sehr häufig in der Gegend von Nods im Berner Jura. Das «Journal du Jura» fand auf einer Internetseite für Ahnenforschung heraus, dass Suniers um 1856 nach Argentinien ausgewandert sind.

Vielleicht habe Pauline Emma dort nach ihrer Familie gesucht, spekuliert die Tageszeitung. «Das wäre doch eine viel schönere Hypothese als einfach von der Bildfläche zu verschwinden, ohne dass dies jemanden gekümmert hätte», schreibt das Blatt.

