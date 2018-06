Berner Meitschi (7) darf beim WM-Final einlaufen

Das Mädchen aus Müntschemier BE wurde die Ehre zuteil, Hand in Hand mit einem der Final-Helden einlaufen zu dürfen. Über 80'000 Fans werden den Event live im Stadion mitverfolgen.

«Ich freue mich schon riesig, kann es aber immer noch nicht so ganz fassen», sagt die 7-Jährige Junior-Kickerin des FC Kerzers. Giulia gewann bei einem Preisausschreiben von McDonald's einen der limitierten und sehr begehrten Plätze als Einlaufkind.

«Mit Ronaldo einzulaufen, wäre mein grösster Traum»

Während für Giulia schon klar ist, dass sie beim grossen Final dabei sein wird, müssen sich die Stars der Topmannschaften dieses Privileg erst noch erarbeiten. Giulia hat bereits eine Vorahnung, welche Mannschaften beim Finalspiel in Russland am Start sein könnten: «Es wäre schön, wenn es die Schweiz bis in den Final schaffen würde, ich denke aber, dass es nur Portugal und Deutschland so weit schaffen können.» Am liebsten würde die 7-Jährige mit Cristiano Ronaldo, ihrem grossen Idol, einlaufen (siehe Video). Schnell fügt sie an, dass sie aber auch nichts dagegen hätte, mit Xherdan Shaqiri Händchen zu halten.

Begleitet wird Giulia von ihrem Vater Michael Ferraro: «Es ist einfach absolut unglaublich. Ich hätte mir nie erträumt, den WM-Final einmal live mit Giulia sehen zu können», sagt der Familienvater im Gespräch mit 20 Minuten. Auch er sei ein grosser Fussballfan und verfolge die Weltmeisterschaft mit grossem Interesse. «Seit Giulia gewonnen hat, sind die Spiele auch viel spannender anzusehen. Wir wissen, dass wir die besten zwei Mannschaften live sehen werden», fügt Michael Ferraro an.

Zusammen mit ihrem Vater führt Giulia ein Instagram-Profil, auf dem jeden Tag ein neues Bild hochgeladen wird. Ausserdem berichtet Giulia von ihrer Reise nach Moskau und gibt Einblicke in ihren grossen Tag.

Giulias Profil findest du auf Instagram unter: @ferraro.jampen





