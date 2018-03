Die Maler Wes21 und Onur vom Küstlerkollektiv Schwarzmaler haben das Tor zur Unterwelt geöffnet. Für eine Krimi-Serie des französischen TV-Senders Canal+ malten die Berner einen hyperrealistischen Abstieg in den Untergrund. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein gewöhnliches Bild: «Wir haben hierfür eine spezielle Technik, die Anamorphose, angewendet», so Wes21 alias Remo Lienhard. Dabei handle es sich um eine spezielle Technik der optischen Illusion.

Je nach Blickwinkel des Betrachters offenbart sich die wahre Dimension des Gemäldes (siehe Video oben). Die Masse können sich sehen lassen: Die Leinwand der Künstler war zehn Meter lang und fünf Meter breit. «Das Bild haben wir in Bern gemalt. Dann wurde es abgelichtet und mehrfach in Originalgrösse reproduziert», sagt Onur Dinc.

Berner Künstler tauchen in Pariser Untergrund ein

Diese Kopien wurden in den letzten Tagen an verschiedenen Orten in Paris auf den Boden gelegt, um die neue Serie zu bewerben.



Le #ParisdEnBas de la nouvelle série de @canalplus #Nox est sous vos pieds sur le parvis du @mk2 Bibliothèque​.

Et vous que voyez-vous ? pic.twitter.com/tZSrCM5MpS — MK2 Agency (@mk2agency) 12. März 2018

(cho)