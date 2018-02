Berner Storch aus den Spanien-Ferien zurück

Hurra, hurra, der Berner Storch ist wieder da! Letzten September hatte er sein Nest auf dem Kamin des Pferdezentrums im Breitenrain-Quartier verlassen. Am Dienstag um etwa 10.45 Uhr – dies ist den Bildern der Storchennest-Webcam zu entnehmen – ist das Tier nun an seinen angestammten Ort zurückgekehrt, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich um denselben Vogel wie in den letzten Jahren. «Störche kehren in der Regel ins gleiche Nest zurück», weiss Margrith Enggist, Sekretärin bei der Gesellschaft Storch Schweiz.

Herr Storch kehrt früher zurück

Heuer ist der Weissstorch gar zwei Wochen früher zurückgekehrt als letztes Jahr – trotz eisiger Kälte. «Das sind aber bei Weitem noch keine Temperaturen, bei denen man sich um den Storch sorgen machen müsste», sagt Enggist.

Noch ist Herr Storch allein in seinem Strohheim. Auch das ist Usus bei den Gefiederten. «Das Männlein kehrt früher zurück und richtet das Nest her, bis das Weiblein nachkommt», erklärt die Storchen-Kennerin. Dann wird gemeinsam gebrütet, eventuell verlässt man noch zusammen das Nest. In den Wintermonaten gehen Mutter und Vater aber getrennte Wege.

Müllkippen versiegen als Futterquelle

Sein Winterquartier dürfte der Storch im warmen Spanien bezogen haben – obschon Weissstörche eigentlich Langstreckenzugvögel sind, die bis nach Westafrika fliegen. Doch Enggist weiss: «Die grosse Mehrheit der Störche zieht maximal noch bis nach Südspanien, nicht mehr bis Afrika.» Die genauen Ursachen für das veränderte Zugverhalten seien derzeit noch unbekannt. «Es könnte mit dem Klimawandel zusammenhängen, aber auch mit den Mülldeponien in Spanien, welche die Tiere als Futterquelle nutzen», sagt sie.

Weil der organische Anteil des deponierten Mülls gemäss EU-Richtlinien mittlerweile aber nur noch drei Prozent betragen darf und offene Mülldeponien nach und nach zugedeckt werden, finden die Störche immer weniger Nahrung. «Möglich ist, dass künftig deshalb wieder mehr Störche nach Afrika fliegen», sagt Enggist. Ein zweites Szenario: Die Störche machen sich gar nicht erst in den Süden auf. Bereits heute bleiben rund 300 Tiere auch im Winter in der Schweiz.





(sul)