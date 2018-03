Berner sagen deutlich Ja zum neuen Tierheim

Der Bau eines neuen Tierheims in der Eymatt rückt näher. Die Stadtberner Stimmberechtigten haben die baurechtlichen Grundlagen am Wochenende deutlich gutgeheissen. 38'089 Stimmende sagten Ja zur Überbauungsordnung mit Zonenplanänderung, nur 8898 oder 19 Prozent lehnten sie ab. «Das ist ein überwältigendes Resultat und eine Bestätigung, dass wir nun den richtigen Platz gefunden haben», sagt Dorothea Loosli-Amstutz, Präsidentin des Berner Tierschutzes.

Umfrage Würde Sie ein Tierheim in der Nachbarschaft stören? Nein, die armen Tiere brauchen auch einen Platz!

Das Gejaule der Hunde will ich nicht den ganzen Tag hören.

Das neue Tierheim soll die bestehende Anlage in Oberbottigen ersetzen und auf der Waldlichtung des Bremgartenwalds an der Wohlenstrasse gebaut werden. Der Standort sei ideal, befanden die Befürworter der Vorlage im Abstimmungskampf. Die Gegner machten unter anderem geltend, der Bau eines Tierheims in der Eymatt führe zu zusätzlichem Verkehr. Zwei Einsprachen sind laut Loosli-Amstutz noch hängig: «Aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine einvernehmliche Lösung finden werden.» Im Idealfall könne bereits Anfang 2019 gebaut werden.

Schule Spitalacker wird renoviert

Die Stadtberner Stimmberechtigten sagen auch Ja für den Baukredit für die Volksschule Spitalacker. Die Anlage kann für 47,6 Millionen Franken saniert und erweitert werden. Nach Angaben der Stadt wurde die Vorlage mit 89 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Das teilte die Stadt Bern am Sonntag mit. Die Stimmbeteiligung betrug 61,8 Prozent.

(cho/sda)