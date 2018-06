Berner und Basler saufen im Flugzeug am meisten

Sommerzeit bedeutet auch Ferienzeit. Nach wie vor ist der Strandurlaub die beliebteste Urlaubsart für den Schweizer. Eine Studie von ebookers aufgrund einer Umfrage zeigt auf, wie sich die Reisegewohnheiten innerhalb der Schweiz unterscheiden. Während es zwischen den Sprachregionen nicht allzu grosse Unterschiede gibt, unterscheiden sich die Gewohnheiten zwischen den einzelnen Kantonen überraschend häufig.

Trinkfreudige Basler

Mit der Umfrage wollte man unter anderem herausfinden, wie sich die Schweizer auf Langstreckenflügen am liebsten beschäftigen. Die Topantworten sind in der ganzen Schweiz ungefähr gleich: Die meisten schlafen oder lesen. Doch während etwa die Aargauer im Flugzeug am liebsten Musik hören, vertiefen sich Genfer und Lausanner lieber in ihre technischen Geräte.

Berner und Basler greifen hingegen auf einem Langstreckenflug gerne mal zu alkoholischen Getränken und studieren ausgiebig die Getränkekarte, wie es in der Studie heisst. 25 Prozent der Basler und 24,3 Prozent der Berner geben an, sich auf Langstreckenflügen zu betrinken. In den übrigen Kantonen liegt dieser Wert bei etwa zehn Prozent (St. Gallen) oder tiefer.

Strand versus Stadt

Unterschiede gibt es auch bei der Wahl des Reiseziels. Während Basler (40 Prozent), Luzerner (36 Prozent) und 40 Prozent der Personen aus der Region St. Gallen lieber Städtereisen unternehmen, ziehen es Berner (36 Prozent) und rund ein Drittel der Zürcher vor, die Ferien an einem gemütlichen Strand zu verbringen. Anders sieht es mit Actionurlaub aus: Dort sind die Bündner mit 21 Prozent ganz vorne mit dabei.