Sturm Burglind sorgt noch heute für viel Arbeit

Anfang Jahr tobten mehrere schwere Stürme über die Schweiz. Am Mittwoch informierte das kantonale Amt für Wald über den Zwischenstand. Roger Schmidt, Vorsteher des kantonalen Amts für Wald, bilanziert: «Wir sind auf einem guten Stand.»

Nur im Berner Oberland seien erst drei Viertel des Sturmholzes aufgerüstet. Wegen dem Schnee konnten die Arbeiten nicht so früh beginnen wie im Mittelland.

Eine weitere gute Nachricht verbreitet die kantonale Volkswirtschaftsdirektion von der finanziellen Front. Das Geld, das der Regierungsrat im Februar für die Bewältigung der Folgen von Burglind genehmigte, reicht aus. 7,2 Millionen Franken stellte die Kantonsregierung zur Verfügung, damit die Arbeiten rasch beginnen konnten.

Bern - besonders betroffen

Mit dem raschen «Aufrüsten» nach dem Sturm ging es dem Kanton Bern darum, eine Massenvermehrung des Borkenkäfers zu verhindern und so insbesondere die Funktionsfähigkeit des Schutzwalds zu gewährleisten.

Aufrüsten bedeutet laut Schmidt, die vom Sturm gefällten Bäume aus dem Wald herauszuholen, zu entasten und für den Abtransport bereit zu machen. In den Bergen kann das Aufrüsten laut Schmidt auch nur bedeuten, den umgestürzten Baum zu entrinden, so dass der Borkenkäfer nicht eindringt.

Bern ist grösster Holzlieferant

Der Kanton Bern war einer der von den Winterstürmen am meisten betroffenen Kantone. Im Bernbiet fällten die Stürme 470'000 Kubikmeter Holz. Das ist mehr als die Hälfte der Menge, die in diesem Kanton im Jahr 2016 geerntet wurde, nämlich 835'000 Kubikmeter.

Bern ist damit der grösste Holzlieferant der Schweiz. Der Grossteil des Fallholzes geht auf das Konto von Sturm Burglind, der Anfang Januar wütete.

Wie das Bundesamt in einem Wald-Newsletter schreibt, sorgten die Winterstürme vor allem in den Kantonen des Mittellands und des Jurasüdfusses für Schäden. Gemeint sind die Kantone Bern, Luzern, Solothurn, Zürich und Aargau. In Bern, Luzern, Solothurn und Aargau kam es ausser zu Streuschäden auch zu grösseren Flächenschäden.

Arbeiten bis Ende August

Schmidt geht davon aus, dass es Mitte bis Ende August wird, bis im Kanton Bern die Bewältigung der Sturmschäden abgeschlossen ist. Danach gelte es allerdings, aufmerksam den Wald zu beobachten, betont er. Ein trockener und heisser Sommer würde den Borkenkäferbefall begünstigen.

Am Mittwochnachmittag standen an drei Orten im Kanton Bern Waldbegehungen auf dem Programm. An diesen Ortsterminen in Frutigen, Bolligen und Tavannes wollte das kantonale Amt für Wald Medienschaffenden vor Ort den Stand der Aufräumarbeiten erläutern.

(ber/sda)