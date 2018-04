Bewaffnete Maskierte rauben Shop aus

Kurz vor 22 Uhr am Sonntagabend überfielen zwei Unbekannte die Coop-Pronto-Filiale an der Luzernstrasse in Huttwil. Die Täter bedrohten die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem die Mitarbeiter der Aufforderung nachgekommen waren, flohen die Männer mit der Beute in unbekannte Richtung.

Beide Täter sind ersten Erkenntnissen zufolge schlank und hellhäutig. Die Männer trugen zum Tatzeitpunkt beide einen schwarzen Kapuzenpullover und waren auch sonst dunkel gekleidet. Einer der Täter trug schwarze Turnschuhe mit weisser Sohle. Zudem hatten die Männer einen dunklen Rucksack dabei.



Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 entgegen.

(ber)