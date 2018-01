Bewaffneter Mann überfällt Kiosk

Der unbekannte Mann betrat am Freitag gegen 18.30 Uhr den Kiosk an der Solothurnstrasse in Kirchberg. In der Folge bedrohte er die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, meldet die Kantonspolizei Bern. Der Täter begab sich schliesslich zu Fuss mit der Beute in allgemeine Richtung Utzenstorf.

Verletzt wurde niemand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Kantonspolizei Bern den Mann bisher nicht anhalten. Deshalb sucht sie Zeugen oder Personen, die Angaben zum Überfall oder Täter machen können.

Er wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze und einem weissen Abzeichen auf dem Oberarm, eine braune Cargohose und schwarze Turnschuhe mit weisser Sohle.

(ct)