Er schoss zuerst auf seine Frau, dann auf sich selbst

Die Kapo Bern stiess am 9. Februar in Rüti bei Büren auf zwei schwer verletzte ältere Personen. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Für die Kantonspolizei Bern ist nun erwiesen, dass es sich dabei um ein Beziehungsdelikt handelte. «Gemäss den Ermittlungen des Dezernats Leib und Leben ist davon auszugehen, dass der Mann zunächst auf seine Frau geschossen und danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat», teilt Ramona Mock von der Kapo Bern mit.

Die Ermittlungen ständen kurz vor dem Abschluss. Anschliessend werde der Fall an die regionale Staatsanwaltschaft Jura Seeland rapportiert.

Das Drama hatte sich in der Nacht ereignet. Kurz nach Mitternacht ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich am Gerweg in Rüti bei Büren ein schwer verletzter Mann befinde. Auch seine Frau war schwer verletzt vor Ort, beide wurden ins Spital gebracht. Am Nachmittag erlag der Mann dann im Spital seinen Verletzungen.

Nachbarn zeigten sich schockiert und sprachen von einem Vorzeigeehepaar:



Anna Dürig erzählt im Video vom Ehepaar. (Video: ber)



(cho)