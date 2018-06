Blasmusik landet mit «079»-Version Internet-Hit

«Huere geil, Aute. Sooo geil», ruft ein Jugendlicher aus der Menge, als die Musik Frohsinn Oberburg die ersten Takte von «079» spielt. Es ist Solätte – das traditionelle Schulfest in Burgdorf – und die ganze Stadt in Feierlaune. Als der Umzug in der «Schnägg» genannten Kurve ankommt, gibt es kein Halten mehr: Die Blasmusiker spielen den «momentanen Hit der Hits», wie Dirigent Jan Müller das Lied von Lo & Leduc bezeichnet.

Nur als kurze Showeinlage vor knapp 2000 Leuten geplant, kann sich die Musik Frohsinn Oberburg seither kaum mehr vor Anfragen retten. Der Grund: Das Video von ihrer «079»-Interpretation ging viral. Stand Freitagvormittag wurde der Clip auf Facebook knapp 175'000-mal angeschaut, 1000-mal geteilt und 2000-mal gelikt.

«Zweimal haben wir «079» kurz angeschaut»

Die Idee, den Song mit dem zurzeit wohl grössten Ohrwurm-Faktor zu covern, hatte Dirigent Müller: «Für die kurze Nummer im ‹Schnägg› ist ein Popsong sehr gut geeignet.» So habe er die Melodie herausgehört und für seine Musiker arrangiert, erklärt der 32-Jährige auf Anfrage von 20 Minuten.

Und war das schwer? «Nein, nicht sonderlich. ‹079› ist ein einfacher Popsong.» Er dürfe fast gar nicht erzählen, wie selten die Musikgruppe das Lied geübt hat: «Zweimal haben wir ‹079› kurz angeschaut und dann spielten wir ihn bereits an der Solätte.» Das sei aber nur wegen der hohen Qualität der Musiker möglich gewesen.

Auch Lo&Leduc, die Urheber des Originals, haben mittlerweile «durch die fantastische Welt des Internets und dessen mannigfaltigen Kommunikationsmöglichkeiten» von der Version der Oberburger gehört und sagen auf Anfrage, dass sie sich diese Interpretation gerne angehört hätten. Eine Kooperation mit der Kapelle ist in näherer Zukunft nicht absehbar, aber: «Denkbar ist vieles. Vorerst sind wir aber auf Festivaltour - teils mit DJ, teils mit der ganzen Band.»

Konzertversion in Vorbereitung

Die Klickzahlen erfüllen Müller mit Stolz: «Ich habe noch nie gehört, dass ein Video einer Blas- und Brassband dermassen viralgegangen ist.» Und vielleicht wird der Geschichte des Blasmusik-Ohrwurms bald ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Müller: «Wenn wir die Rechte erhalten, werden wir eine Konzertversion von ‹079› arrangieren und in Zukunft spielen.»

Den nächsten Auftritt hat die Musik Frohsinn Oberburg am kommenden Wochenende an einem Musikfest im Aargau. Dabei werden die Musiker wohl nicht umhinkönnen, ihren Viral-Hit zum Besten zu geben.

