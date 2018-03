Boot sinkt zweimal innert zwei Wochen

Die Kantonspolizei Freiburg wurde am 4. März über eine potentielle Verschmutzung im Schiffenensee informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass am Seeufer beim Bootshafen in Schiffenen ein Boot untergegangen war und es in dessen Nähe nach Öl roch, wie der «polizeiticker.ch» berichtete. Um die Verbreitung des bereits ausgelaufenen Schadstoffs zu verhindern, wurde die Feuerwehr Murten dazu aufgefordert, den Bereich um das gesunkene Schiff mit Schwimmbarrieren abzusichern. Jedoch war der See zu diesem Zeitpunkt noch gefroren und machte einen Einsatz unmöglich.

Nachdem die Feuerwehr Murten mit Hilfe einer speziellen Nautik-Firma, dem Amt für Umwelt und der Seepolizei es am 9. März in einer aufwändigen Aktion an die Wasseroberfläche gehoben hatten, ist es jetzt jedoch wieder zu einem Grossteil im Wasser, meldet ein Leser-Reporter aus der Region.

Bootseigentümer wäre verantwortlich

«Der Eigentümer scheint sich nicht um sein Boot und die Umwelt zu kümmern», sagt der verärgerte Leser-Reporter.

«Es könnten jederzeit dutzende Liter Treibstoff in den See gelangen. Das Boot hängt momentan nur an einem einzigen Seil.»



Als vom ausgelaufenen Boot keine Verschmutzungsgefahr mehr ausging, lag die Verantwortung beim Bootseigentümer, sich um das Boot zu kümmern, sagt die Feuerwehr Murten auf Anfrage zu 20 Minuten. Dieser hat nun Zeit, das Boot bis Ende Woche aus dem Wasser zu ziehen, wie die Kapo Freiburg mitteilte.

(rc)