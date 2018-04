Am Sonntagnachmittag endete ein gemütlicher Brätli-Plausch in der Nähe von Günsberg in einem kleinen Desaster: Die vom starken Wind verwehte Glut entzündete trockenes Gras – innert Kürze entfachte sich ein Waldbrand.

Brätli-Plausch verursacht Waldbrand

«Der Verursacher alarmierte uns sofort, so konnte Schlimmeres verhindert werden», sagt Polizeisprecher Thomas Kummer. Rund 80 Einsatzkräfte seien zum Brandherd ausgerückt. Doch die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig: «Das Gelände ist schwer zugänglich und für die Löschfahrzeuge nicht befahrbar», sagt Kummer. So musste ein Löschhelikopter aufgeboten werden.

«Mittlerweile konnte der Waldbrand gelöscht werden», so Kummer am frühen Abend. Dennoch seien mehrer Aren Wald durch den Brand beschädigt worden.

(miw)