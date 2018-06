Brandopfer stirbt im Spital

In einem Wohnblock an der Gyrischachenstrasse in Burgdorf brannte es in der Nacht auf den 12. Juni lichterloh. Das Feuer war in der Wohnungen eines 80-Jährigen ausgebrochen. «Vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brach ein Anwohner die Eingangstür der betroffenen Wohnung auf und barg einen bewusstlosen Mann aus der Wohnung», teilte die Polizei am Tag des Brandes mit.

Nun ist der mit schweren Verletzungen ins Spital eingelieferte Mann in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Die Brandverletzungen des 80-jährigen Schweizers waren zu schwer.

Die restlichen Bewohner des Blocks konnten nach dem Feuer wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. 18 Personen mussten damals vor Ort durch Ambulanzteams medizinisch betreut werden.

(miw)