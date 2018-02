Wurde die 41-Jährige Opfer eines Beziehungsdelikts?

Die Leiche, welche nach dem Brand eines Bauernhauses in Frutigen am Freitag gefunden wurde, ist identifiziert. Es handelt sich dabei um die seit dem Brand vermisste Bewohnerin, wie die Kapo mitteilte.

Die 41-Jährige Frau dürfte Opfer eines Beziehungsdeliktes georden sein. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen muss von einem möglichen Beziehungsdelikt ausgegangen werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Umstände untersucht, die zum Brand des Bauernhauses geführt haben», teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Montag mit.

Tote in Frutigen – war es ein Beziehungsdelikt?

Laut Kapo wurde in diesem Zusammenhang ein Mann in Frankreich angehalten. Er befindet sich derzeit in Haft, dies noch immer in Frankreich.

Offen ist, ob es sich beim inhaftierten Mann um den Lebenspartner des Todesopfers handelt. Dieser war laut Anwohnern zeitweise in Meiringen in psychischer Behandlung. Die 41-Jährige und ihr Partner führten eine On-Off-Beziehung, erzählen Nachbaren in Frutigen: «Der Mann wohnte wegen der Probleme in der Beziehung zuletzt nicht mehr bei ihr, er kam aber fast täglich vorbei.» Beim Opfer wohnten zwei Hunde, doch diese seien seit dem Brand spurlos verschwunden, sagt die Anwohnerin.

«Ich glaube nicht, dass er es war»

«Die beiden hatten zwar schon Probleme, aber dass der Freund ihr etwas angetan haben soll, kann ich mir fast nicht vorstellen», so die Nachbarin. «Er war ein ganz Feiner.» Nicht alle hatten jedoch diesen Eindruck vom Partner: «Er hatte der Verstorbenen regelmässig gedroht, dass er sich umbringe, wenn sie ihn verlasse», so ein anderer Nachbar. Der Mann sei unberechenbar gewesen.

Kurz bevor das Feuer am Donnerstag ausbrach, hörten die Anwohner noch verdächtige Geräusche. Etwa ein Auto, das zum Haus fuhr und fünf Minuten später wieder davonbrauste. «Kurz darauf hörte ich ein Knistern und wenig später stand das ganze Haus in Flammen.»

(cho)