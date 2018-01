Das sind die schönsten Insta-Bilder von Bern

Umfrage Wie schön finden Sie die Stadt Bern? 1/10 – so eine hässliche Stadt

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 – die schönste aller Städte

In den sozialen Medien wimmelt es nur so von Bildern des Berner Unesco-Welterbes Altstadt. Bern Welcome hat alle entsprechenden Insta-Bilder aus dem letzten Jahr gesichtet und auf ihrer Facebook-Seite namens I Love Bern ein Best-Of Zusammengestellt. Sehen Sie die Traumfotos in der Bilderstrecke oben.

(20m)