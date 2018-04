Berner mit Höhenangst springt aus 10'000 Metern

Würden sie sich trauen, 4000 Meter über dem Boden aus einem fliegenden Flugzeug zu springen und dabei dank spezieller Körperhaltung eine Geschwindigkeit von über 300 km/h zu erreichen?

Was ist ein Jetstream?



Als Jetstream wird ein Starkwindfeld in Höhen zwischen etwa 10 000 und 15 000 Metern bezeichnet. Jetstreams können mehrere hundert Kilometer breit und mehrere tausend Kilometer lang sein, vertikal aber nur einige wenige Kilometer umfassen. Ihre Mindestgeschwindigkeit beträgt circa 110 Kilometer pro Stunde.(mehr dazu bei www.wetter.de) Als Jetstream wird ein Starkwindfeld in Höhen zwischen etwa 10 000 und 15 000 Metern bezeichnet. Jetstreams können mehrere hundert Kilometer breit und mehrere tausend Kilometer lang sein, vertikal aber nur einige wenige Kilometer umfassen. Ihre Mindestgeschwindigkeit beträgt circa 110 Kilometer pro Stunde.(mehr dazu bei www.wetter.de)

Der Berner Marc Hauser macht das fast wöchentlich. Dabei überwindet er seine Höhenangst seit über 28 Jahren immer wieder aufs Neue: «Eigentlich bin ich von Natur aus ein kleiner ‹Höseler›», so der 46-Jährige gegenüber 20 Minuten. Doch die Sprünge zahlten sich jedesmal aus: «Mir geht es überhaupt nicht ums Adrenalin. Es ist das Gefühl des horizontalen Fliegens, dass mich so überwältigt.»

Ein schneller Berner

«Mit meiner Körpergrösse von zwei Metern und meinen 110 Kilogramm war ich im freien Fall immer sehr schnell unterwegs», so Hauser. Früher habe man noch nicht genau gewusst, mit welcher immensen Geschwindigkeit man da eigentlich herumfliege. «Dann kamen die ersten GPS-Tracker. Mit deren Hilfe kann man die Geschwindigkeit nun genau messen.»

So realisierte der Berner bereits 2012 bei einem Sprung aus 4200 Meter Höhe den noch immer geltenden Weltrekord. Er erreichte eine Vorwärtsgeschwindigkeit von 304 km/h, wie der «Berner Bär» berichtet.

Ein Superheld mit Höhenangst

Neues Projekt auf 10'000 Meter über Meer

Nun will Hauser jedoch noch höher hinaus. In seinem neusten Projekt möchte der Unternehmer und Motivationsredner mit einem Heissluftballon aus 10'000 Metern über Australien in den Jetstream – eine schnelle Luftströmung in grosser Höhe – springen. Mit rund 320 km/h (relativ zum Boden) will er dann in diesem Starkwindband der Troposphäre unterwegs sein. Die Idee: Der Jetstream soll Hauser zusätzlichen Rückenwind geben und ihn noch schneller machen als bei seinem Weltrekord. Er rechnet mit zwei Minuten freiem Fall.

«Die Höhenwinde könnte man auch als alternative Energiequelle nutzen. Mit meinem Abenteuer möchten wir Menschen nun darauf aufmerksam machen», sagt Hauser.

Das neue Projekt ist jedoch nicht ganz ungefährlich: «Die Luft auf dieser Höhe ist extrem dünn und die Temperaturen mit bis zu minus 50 Grad Celsius sehr kalt. Ohne Sauerstoffzufuhr ist man innerhalb weniger Minuten tot.» Deshalb trainiert Hauser nun besonders oft und intensiv. Dies etwa in der Kältekammern bei eisigen Minustemperaturen, aber auch in schwindelerregenden Druckkammern. Bei seinem Flug wird er sieben Schichten Kleidung tragen.



