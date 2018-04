2-Mio-Wohnung in 100 Metern Höhe zu kaufen

Das Bäre-Hochhaus soll der neue Hotspot im Osten Berns werden. Der Tower in Ostermundigen wird mit seiner Höhe von 100,5 Metern fast so hoch wie das Münster und stellt nahe Hochhäuser wie das leerstehende Swisscom-Gebäude in den Schatten.

Obwohl die Wohnungen voraussichtlich erst im Frühling 2020 bezugsbereit sind, hat der Vorverkauf bereits begonnen. Auf 33 Stockwerken werden 2,5- bis 5.5-Zimmer-Wohnungen «für Singles, Paare, Pendler und Wochenaufenthalter» vermietet. Ganz günstig ist das Leben in den Berner Wolken allerdings nicht: Die Preise für eine 4,5-Zimmer-Wohnung variieren zwischen 910 000 und 2,5 Millionen Franken – je höher das Stockwerk, desto höher der Preis. «Das Angebot an Wohnungen richtet sich an ein mittleres bis gehobenes Segment», sagen die Initianten.

Seit Neustem kann man auf der Internetseite des Projekts mit Hilfe einer Simulation die Aussicht der verschiedenen Wohnungen begutachten. Das Panorama scheint zu gefallen: Kurz nach der Veröffentlichung wurden von 141 Miet- und Eigentumswohnungen bereits 37 Wohnungen reserviert.

Projekt in Ostermundigen willkommen

Ins Bäre-Tower-Projekt fliessen derzeit bis zu 140 Millionen Franken. Die Kosten werden vollumfänglich von privaten Investoren getragen. «Für die Gemeinde entstehen ausschliesslich Ohnehinkosten», heisst es laut der federführenden Baufirma, der Halter AG.

Die Gemeinde Ostermundigen hatte im November 2015 die Möglichkeit, sich gegen das geplante Projekt zu wehren. Bei einer Abstimmung wurde das Projekt von den Mundigern aber klar begrüsst. Für den Gemeinderat zeigte das Ergebnis, «dass die Mundiger Bevölkerung einer zukunftsweisenden Entwicklung der Gemeinde positiv entgegen schaut».

Dereinst neues Zentrum Ostermundigens?

Denn der Bären-Tower, der direkt an der Bernstrasse in Ostermundigen gebaut wird, soll dem Vorort neues Leben einhauchen. Auf der gegenüberliegenden Seite sind zahlreiche Geschäfte und Büros geplant. Dieses neue Bären-Areal soll einst ein Treffpunkt und das neue Zentrum Ostermundigens bilden.

