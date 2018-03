«Ich frage den Zweiten, ob er den Whisky will»

Als Kind wollte Kilian Ziegler Polizist oder Schauspieler werden. Nach der Matura studierte er 22 Semester Soziologie. Heute tourt er als Kabarettist, macht Workshops und ist offiziell der beste Slam-Poet der Schweiz. Und zwar im Einzel und im Doppel. Am Wochenende holte er im Casinotheater Winterthur die beiden Schweizer-Meister-Titel.

Slam Poetry oder Poetry Slam?

Egal, wie man es nennt, es ist dasselbe. Die Grundidee ist ebenso einfach wie die Regeln: Jemand steht auf eine Bühne und trägt ohne Verkleidung und ohne zu singen, einen selbstgeschrieben Text vor, der nicht länger als sechs Minuten dauert. Zufällig ausgewählte Zuschauer vergeben jedem Künstler Noten. Die höchste und die tiefste werden wie im Eiskunstlauf gestrichen und der mit dem höchsten Durchschnitt erhält eine Flasche Schnaps, die er im Idealfall mit den anderen Slam Poeten teilt. Egal, wie man es nennt, es ist dasselbe. Die Grundidee ist ebenso einfach wie die Regeln: Jemand steht auf eine Bühne und trägt ohne Verkleidung und ohne zu singen, einen selbstgeschrieben Text vor, der nicht länger als sechs Minuten dauert. Zufällig ausgewählte Zuschauer vergeben jedem Künstler Noten. Die höchste und die tiefste werden wie im Eiskunstlauf gestrichen und der mit dem höchsten Durchschnitt erhält eine Flasche Schnaps, die er im Idealfall mit den anderen Slam Poeten teilt.

Angefangen hat alles ganz unverbindlich: «Ein Kollege schleifte mich vor zehn Jahren in eine zwielichtige Bar in Olten, wo ein Poetry-Slam stieg», erinnert sich Kilian Ziegler an seinen ersten Kontakt mit der Szene. Davon beeindruckt, dass jeder auf die Bühne steigen und seinen Text zum Besten geben konnte, habe er sich kurzerhand für den nächsten Slam angemeldet.

«Früher war das Gewinnen wichtig für mich»

Obwohl, anmelden ist übertrieben: «Der Veranstalter meinte nur: ‹Schreib einen Text und komm nächsten Monat vorbei.›.» So ging es weiter, und die Auftritte bei Slam-Poetry-Veranstaltungen wurden mit der Zeit immer mehr. Am Anfang habe für ihn das Gewinnen sehr im Fokus gestanden.

«Ich trat auf, um am Ende ganz vorne zu stehen, mit der Zeit hat sich das aber verändert.» Heute schätzt der 33-jährige Ziegler das Zusammensein in der Szene mehr als den Erfolg: Logisch freue er sich nach wie vor, wenn er gewinne, aber oft wisse am nächsten Tag niemand mehr, wer den Slam gewonnen hat.

«Auch ein Neuling kann den Schweizer Meister schlagen»

Zu gewinnen gibts übrigens überall eine Flasche Whisky. Über die Jahre hätten sich bei ihm zu Hause einige verstaubte, halbleere Schnapsflaschen angesammelt, wie Ziegler gesteht. «Mittlerweile frage ich jeweils den Zweitplatzierten, ob er den Whisky will, damit sich nicht noch mehr Flaschen anhäufen.»

Doch die Idee des Preises findet er nach wie vor gut: «Der Gedanke ist, dass der Sieger die Flasche noch auf der Bühne köpft, einen Schluck nimmt und an die anderen Teilnehmer weiterreicht, sodass am Ende der Letzte und der Erste den gleichen Preis erhalten.»

Dies passt zur Slam-Poetry-Szene, die sehr informell ist. So besteht zum Beispiel die Jury aus zufälligen Personen aus dem Publikum. «Aus diesem Grund darf man die Bewertung nicht zu persönlich nehmen.» Es sei möglich, am einen Abend mit einem Text haushoch zu gewinnen und am nächsten Tag damit im hinteren Mittelfeld zu landen. «Auch der Schweizer Meister kann beim nächsten Slam einem Bühnenneuling unterliegen.»



