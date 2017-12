Vermisster 19-Jähriger tot aufgefunden

Am Samstagmorgen hat die Kantonspolizei Freiburg eine Vermisstmeldung versendet: Der 19-jährige Henrique de Melo Parise wird seit Freitagabend vermisst. Der junge Mann wohnt zwar in Murten, wurde aber um 21.40 Uhr letztmals an der Lorrainestrasse in Bern gesehen. Henrique spricht deutsch und portugiesisch und hat ein Asperger-Syndrom.

Er ist 1.72 Meter gross, von schlanker Statur und hat halblange, braune Haare. Henrique trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine Brille, eine grün-weiss-schwarze Skijacke, ein rotes T-Shirt, blaue Jeans, schwarze Stiefel sowie einen dunklen Rucksack.

Allfällige Zeugen, die Auskunft über die vermisste Person geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Freiburg in Verbindung zu setzen: 026 304'17'17.

(chh)