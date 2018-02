Drei Maskierte überfallen Avia-Tankstellenshop

Drei Männer haben am Samstagabend in Bern einen bewaffneten Raubüberfall auf die Avia-Tankstelle an der Fellerstrasse verübt. Die Meldung ging bei der Kantonspolizei Bern um 22.20 Uhr ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte einer der drei vermummten Männer im Shop eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Als die Frau der Forderung nachgekommen war, flüchteten die drei Unbekannten mit der Beute in Richtung Nordbahnhof und von dort aus in unbekannte Richtung.

Täter flüchtig

Trotz Nachsuche in der Umgebung konnte die Polizei die Täter bisher nicht schnappen. Sie sucht deshalb Zeugen.

Einer der Männer ist gemäss Aussagen zirka 20 Jahre alt, 180-185 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jacke und einen schwarzen Schal. Ein zweiter Täter wird als zirka 20-jährig, 175-180 Zentimeter gross und ebenfalls von schlanker Statur beschrieben. Er trug während der Tat eine schwarze Jacke und ebenfalls einen schwarzen Schal. Die beiden Männer sprachen Berndeutsch mit ausländischem Akzent.

Nicht das erste Mal

In jüngster Zeit haben Tankstellenräuber in Bern-West des öfteren zuschlagen. Im Dezember wurde eine andere Avia-Tankstelle in Bümpliz ausgeraubt, ebenfalls heimgesucht wurde im Oktober die Migrolino-Tankstelle an der Fellerstrasse.

(ct)