Stadtberner Verfassung basiert auf Fake News

Das mit einem goldenen Siegel versehene, dicht beschriebene Dokument aus dem Jahr 1218 ist 42 mal 40 cm gross und bildet die juristische Grundlage der Stadt Bern. Die sogenannte Goldene Handfeste gilt als die erste Verfassung Berns und verhalf ihr im Mittelalter zu zahlreichen Privilegien. Forscher gehen jedoch davon aus, dass es sich bei dieser historischen Schrift um eine Fälschung handelt.

Bern im Mittelalter



Vor dem 12. Jahrhundert existierten in Europa noch kaum Städte. Erst nach und nach siedelten sich um Burgen oder militärische Stützpunkte mehr Menschen an. In Bern bot die Aareschlaufe nicht nur Schutz vor Angreifern, sondern ermöglichte auch die Verschiffung von Waren. Der Gründer der Stadt war Herzog Berchtold V. von Zähringen. Nach dem Aussterben der Zähringerfamilie wurde Bern nach und nach reichsfrei. Das bedeutet, dass die Stadt direkt dem Kaiser unterstellt war und nicht mehr durch einen Herzog oder König bzw. deren Stellvertreter regiert wurde. Die Reichsfreiheit verschaffte der Stadt mehr Rechte und Freiheiten, weil der Kaiser weit weg war und sich nicht direkt um all seine Städte kümmern

Am 15. April feiert das ungewöhnliche Dokument im Staatsarchiv nun bereits sein 800jähriges Bestehen.

Altes Pergament hervorgekramt und mit Siegel versehen

In der Urkunde sichert Friedrich II. der Stadt Bern eine Stellung direkt unter dem König und das Recht, selbständig zu handeln, zu. Zudem verleiht er der Stadt umfassende Selbstbestimmungsrechte. Inzwischen sind sich die Fachleute einig: Die Handfeste mit ihren weitgehenden Freiheiten für Bern entstand erst nach der Regierungszeit König Friedrichs II. und wurde wohl von den Bernern selber angefertigt.

Das Pergament stammt aus den Jahren 1156 bis 1217. Die Siegelschnur wurde aber erst zwischen 1222 und 1266 gewonnen. Offenbar wurde für die Berner Handfeste also ein altes Pergament hervorgeholt. Kurz vor 1266 wurde es beschrieben und mit einem Siegel versehen, das von einer echten Urkunde Friedrichs II. stammte.

«Was die Berner gemacht haben, war damals gang und gäbe. Es war eine ‹pia fraus›, ein frommer Betrug», sagt Rainer C. Schwinges, Professor für Geschichte an der Universität Bern, in einem Interview mit dem «Bund». Man habe sich damals gescheut, es eine Fälschung zu nennen, weil es ja eine Verbesserung für die Stadt Bern darstellte, sagt der Geschichtsprofessor.

Die gewitzen Berner

In den 54 Artikeln der Handfeste wurden Bern umfassende Privilegien, wie etwa freie Wahl des Schultheissen oder das Erlassen eigener Gesetze zugesprochen. Mit dem gefälschten Dokument konnte die Stadt auch eine eigene Münzstätte errichten und die ersten Berner Pfennige prägen. Forscher weisen darauf hin, dass die in der Handfeste verewigten Rechte für die damalige Zeit ungewöhnlich weitreichend waren. Ausserdem ähnle die Handschrift des Dokuments derjenigen eines zeitgenössischen Schreibers am Kloster Frienisberg.

Trotzdem seien die Rechte und Privilegien der Stadt Bern nicht aus der Luft gegriffen, sagt Staatsarchivarin Barbara Studer: «Es muss einen Vorgänger dieses Dokuments gegeben haben.» Das Siegel sei echt und wohl von diesem Vorgängerdokument entfernt worden. Ein Teil der Artikel sei ebenfalls aus früheren Dokumenten übernommen worden. «Bern versuchte, sich in einer Zeit der Unsicherheit rechtlich abzusichern», sagt Studer.

Es wird angenommen, dass Berns damalige Regierung mit der Fälschung die Rechte schriftlich festhalten wollte, die Bern seit dem Aussterben der Zähringer de facto besass.



