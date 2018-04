Young Boys werden zur Geldmaschine

Seit dem 10. Dezember 2017 hat der YB kein einziges Spiel mehr verloren. Während der Titel immer näher rückt, klingelt es in den Kassen des Clubs und seiner Sponsoring-Partner. So verkauft der Club massiv mehr Tickets: Waren es in früheren Saisons im Durchschnitt jeweils 17'000, sind es diese Saison 20'000 Zuschauer pro Spiel.

Die Berner Young Boys sind nach 32 Jahren ohne Titel heiss auf den Meisterpokal. Damit man sich auch rechtzeitig auf die Meisterfeier vorbereiten kann, gibt es nun einen Count Down wann YB frühstens Meister werden könnte. Auf der Internetseite meistertraum.ch sind auch alle anderen möglichen Szenarios zu Gunsten der Berner aufgelistet.

Auch die Merchandise-Artikel spülen kräftig Kohle in die Vereinskasse. «Klar verkaufen wir heute deutlich mehr als noch Anfang Saison, sonst wäre irgendetwas verkehrt», sagt Marc Schmidt, Verantwortlicher für den Vertrieb der Fanartikel. Zahlen will er jedoch keine nennen.

Absätze verdoppelt

Dafür gibts Zahlen aus der YB-Fanecke im Berner Stauffacher. Dort kann man sich seit einem knappen Jahr in einer eigens eingerichteten Ecke mit YB-Schälen, T-Shirts, Shampoos und vielem mehr eindecken. «Die Verkäufe von Fanartikel haben sich seit Dezember verdoppelt», sagt Roland Baumberger, Geschäftsführer des Buchladens.



Die Berner Young Boys sind auf Meisterkurs und in der Stadt setzen immer mehr Läden auf gelb-schwarz. (Video: rc)

Genauso rund läuft es bei der Berner Storchen-Bäckerei, die als offizieller Sponsoringpartner des Vereins YB-Truffes in gelb-schwarzer Verpackung verkauft. «Die Truffes laufen eigentlich das ganze Jahr über gut, aber in letzer Zeit spüren wir eine besonders grosse Nachfrage», sagt Betriebsassistentin Anita Wüthrich.

Trittbrettfahrer ahoi

Wo es Geld zu verdienen gibt, sind meist auch die Trittbrettfahrer nicht weit. Während die offiziellen Sponsoringpartner eine Vereinbarung mit dem Fussballclub haben, gibt es auch andere, die ohne eine solche vom Hype profitieren wollen. Beim «Ueli der Beck» aus Urtenen Schönbühl, der auch im Loeb seine Leckereien verkauft, gab es vor Ostern zum Beispiel einen YB-Schoggihasen, von dem der Club nichts wusste. «Der ging sehr gut weg, wir hatten zuwenig davon», sagt die Filialleiterin aus Schönbühl.

Nun doppelt «Ueli der Beck» mit einer YB-Torte nach. Allerdings verzichtet die Bäckerei auf das Logo – die Bäckerei verwendet einfach die Farben Gelb-Schwarz und fügt einen YB-Schriftzug hinzu. «Das Club-Logo haben wir absichtlich nicht verwendet, da würden wir wohl Urheberrechte verletzen», so die Filialleiterin.

YB-Mediensprecher Albert Staudenmann sagt: «Wer nicht unser Sponsor ist, dem ist es untersagt, das YB-Logo zu verwenden.» Der Club garantiere den Sponsoren Exklusivität, insbesondere das Logo sei geschützt. «Wir haben Freude, wenn Privatpersonen Sachen in Gelb-Schwarz herstellen, aber nicht, wenn sie mit YB-Logo verkauft werden.» Den Fällen werde jeweils nachgegangen. «Wenn wir etwas entdecken oder wenn uns etwas gemeldet wird, lassen wir es von juristischer Seite abklären.»

Allerdings erwähnt er, dass «Ueli der Beck» bei YB ein Trainer-Patronat hat.

Rollt der YB-Zug, dann rollt auch der Rubel

Klar ist, dass die tolle Saison aus Merchandise-Sicht erst der Anfang war. So richtig Kohle einbringen wird wohl erst der Titel. «Wir bereiten uns schon auf den Meistertitel vor. Sobald YB Meister ist, wird es rund ums Stadion Verkaufsstellen mit den Meisterartikeln geben», so YB-Fanartikel-Vertriebsleiter Marc Schmidt.

Und auch McDonald's, ebenfalls Sponsoring-Partner von YB, der immer wieder mal SCB- oder YB-Fan-Menus im Angebot hat, ist gewappnet. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigte McDonald's, dass es bei einem Titel oder Cupgewinn eine Überraschung geben werde, «um YB gebührend zu feiern».

