Die neue Tunnelröhre ist durchstochen

Die 2400 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine im Eppenberg hat am Freitag die letzten Zentimeter der neuen Röhre ausgebrochen. Die SBB bauen den 2,6 Kilometer langen Tunnel, um die Strecke zwischen Aarau und Olten auf vier Spuren zu erweitern. Damit soll ein weiteres Nadelöhr auf der Ost-West-Achse verschwinden.

Der Ausbau auf vier Spuren kostet die SBB ungefähr 855 Millionen Franken. Mit dem Durchstich ist die Hälfte der sechsjährigen Bauzeit geschafft. Das Projekt sei terminlich sowie finanziell auf Kurs, wie die SBB in einer Mitteilung schreibt.

«Operation an der Hauptschlagader»

Rund 200 geladene Gäste erlebten den erfolgreichen Durchstich in Gretzenbach, darunter auch Anna Barbara Remund, Vizedirektorin des Bundesamts für Verkehr, und der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger. Nach einer Liveschaltung ins Innere der Tunnelbohrmaschine starteten die Referenten gemeinsam die Bohrmaschine per Knopfdruck.

Wie alle Projekte, die unter laufendem Bahnbetrieb umgesetzt werden, ist der Eppenberg-Tunnel für die SBB eine komplexe «Operation an der Hauptschlagader». Rund 550 Züge pro Tag machen die Strecke zu einer der am meisten befahrenen der Schweiz.

Bis 2020 soll der Tunnel betriebsbereit sein

Nach dem Durchbruch folgt der Innenausbau des Tunnels, der rund ein Jahr dauern wird. Ausserhalb des Tunnels werden die Anschlussbauwerke für die Inbetriebnahme per Fahrplanwechsel Ende 2020 bereit sind.

In die Schlagzeilen geriet das Bauprojekt im September 2017, als die Arbeiten am Tunnel ein Loch mitten in ein Feld rissen: Der Krater hatte einen Durchmesser von sechs und eine Tiefe von drei Metern. Weder Personen noch Häuser kamen beim Einsturz zu Schaden.

