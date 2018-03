Bauer erklärt, warum ihn dieses Migros-Inserat stört

«Die Zeit ist reif: für Erdbeeren.» Mit diesem Slogan wirbt die Migros für ihre spanischen Erdbeeren, während auf dem Erdbeerfeld von Mario Portner in Bäriswil bis vor wenigen Tagen 15 Zentimeter Schnee lagen. Auf Facebook machte der Landwirt am 2. März seinem Ärger Luft: «Ihr werbt mit Ökologie und Nachhaltigkeit. Für mich ist fraglich, ob die Erdbeeren diese Kriterien erfüllen.»

Viele teilen Portners Ansichten, wie sich zeigt: Über 4300 Mal wurde der Post bis am Dienstag geteilt und erhielt rund 3000 Likes. «Diese Bestätigung hat gut getan», sagt Portner. Sogar per Mail hätten sich Personen an ihn gewandt und ihre Zustimmung ausgedrückt.

Unwissen über Früchte-Saison

Dem Erdbeeren-Produzenten geht es auf die Nerven, wie die Grossverteiler Nachhaltigkeit propagieren und damit werben, jedoch schon Ende Winter Erdbeeren-Aktionen durchführen. «Viele Leute wissen gar nicht mehr, welche Produkte wann Saison haben. Durch solche Aktionen wird dies noch zusätzlich verstärkt.»

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt Migros-Sprecherin Alexandra Kunz: «Die Erdbeeren aus Spanien können dank dem milden Klima schon früh geerntet werden. Mit Aktionen möchten wir solche Produkte auch preissensiblen Kunden anbieten.» Durch die Einhaltung von ökologischen und sozialen Bedingungen sei das Angebot aus Spanien durchaus mit dem Nachhaltigkeits-Versprechen vereinbar, so Kunz: «Die Produzenten müssen unter anderem Anforderungen in punkto Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit erfüllen sowie einen geregelten Mindestlohn und geregelte Arbeitszeiten gewährleisten.»

«Bessere Ökobilanz als Äpfel aus der Schweiz»

Bei Coop hört es sich ähnlich an. Sprecher Ramón Gander: «In Spanien hat die Erdbeersaison bereits begonnen und viele Erdbeeren sind dort aktuell reif, wir bieten diese deshalb in der laufenden Woche in Aktion an.» Da die Beeren aus Spanien im Freiland oder in nicht beheizten Gewächshäusern angebaut würden, hätten diese eine gleich gute wenn nicht sogar bessere Ökobilanz als Äpfel aus der Schweiz, die den Winter in gekühlten Lagern verbracht hätten.

Die neuste Ausgabe der «Coopzeitung» greift das Thema Erdbeeren und Nachhaltigkeit auf. 60 Prozent der Erdbeeren bezieht Coop aus der Region Huelva in Südspanien. Laut dem Artikel wurde es durch ein effizientes Bewässerungssystem dort möglich, den Wasserverbrauch für den Erdbeerenanbau in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent zu verringern.

